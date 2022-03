OM : Réunion prévue cette semaine concernant le dossier Alvaro?

En difficulté sportive avec l’Olympique de Marseille, Alvaro a quitté Marseille en début de semaine. RMC affirme qu’une réunion est prévue cette semaine.

Ces dernières semaines, Alvaro a été écarté du groupe de Jorge Sampaoli. L’Espagnol a dû quitter Marseille et la Commanderie où il ne se sentait plus vraiment le bienvenu. RMC explique ce lundi soir que le défenseur s’est senti contraint de quitter la ville et le centre d’entraînement alors que l’OM affirme toujours que la décision a été prise en accord entre le club ainsi que le joueur.

Longoria serait tiraillé dans entre les deux positions… Celle d’abord d’un joueur sous contrat et qui est apprécié des Marseillais, tant les joueurs et les supporters. RMC affirme qu’une réunion est prévue cette semaine afin de trouver une solution pour que les trois parties (Alvaro, le club ainsi que Sampaoli) sortent de cette crise interne.

A LIRE AUSSI : Rumeurs mercato OM : Un talent sénégalais dans la short-list de Longoria?

La radio française rappelle d’ailleurs que Leonardo Balerdi a subi une opération récemment et qu’il sera absent durant quelques semaines… De quoi relancer l’avenir d’Alvaro en défense? Sampaoli pourrait revoir sa position et lui donner une seconde chance alors que les relations sont tendues entre les deux hommes.

⚪️🔵 Alvaro Gonzalez attend de savoir s’il peut retourner prochainement à Marseille pour réintégrer, ou non, les séances collectives à La Commanderie.https://t.co/ekRK9sbBiC — RMC Sport (@RMCsport) March 28, 2022

Villas-Boas lui apporte son soutien

Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont multipliés ces dernières semaines. Entre les supporters qui le soutiennent et les autres qui l’invitent à partir cet été, le torchon brûle. Au milieu de tout cela, l’ancien coach André Villas-Boas a pris position.

En effet, le coach portugais a publié une photo de lui avec Alvaro au centre d’entraînement de l’OM à l’époque où il était encore en poste. Il a également ajouté un petit mot pour le soutenir. « ‘Du sang, de la sueur et des larmes’. Marseille n’oubliera pas. » Alvaro a dû apprécié et lui a même répondu en commentaires. « Merci pour tout, je t’aime mon ami ! »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par André Villas-Boas (@officialandrevillasboas)

Le message d’Alvaro

Ecarté du groupe par Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez est retourné en Espagne avec l’accord du club pour une durée indéterminée. Ce dimanche il a fait passer un message sur ses réseaux sociaux en répondant à un supporter qui lui rendait hommage.