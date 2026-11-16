L’Olympique de Marseille a changé de méthode depuis l’arrivée de Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio. Selon La Provence, le club privilégie désormais le dialogue et la stabilité après plusieurs saisons marquées par les crises internes.

Voir sur YouTube

Cette transformation intervient alors que l’OM connaît un redressement sur le terrain. Le club occupe la quatrième place de Ligue 1, reste sur cinq victoires consécutives en championnat et s’est relancé en Ligue Europa.

Stéphane Richard veut instaurer une « cure de calme »

Arrivé à la présidence au printemps, Stéphane↗ Richard assume une rupture avec les pratiques des dernières années. L’ancien patron d’Orange estime que les crises permanentes et le turnover n’ont pas permis à l’Olympique de Marseille de progresser, et souhaite désormais s’appuyer sur des profils capables d’apaiser le fonctionnement du club.

« On avait besoin d’une cure de calme. »

Le président↗ explique également que cette nouvelle organisation repose sur des relations plus régulières avec les différents responsables sportifs. Il dit rencontrer fréquemment Bruno Genesio à La Commanderie et assure ne jamais intervenir dans les choix de son entraîneur.

Une relation de confiance avec Bruno Genesio

La relation entre Stéphane↗ Richard et Bruno Genesio est présentée comme fondée sur la transparence et la communication permanente. Le directeur sportif Grégory Lorenzi partage cette approche, qui aurait notamment été appréciée pendant la série de défaites enregistrée par l’OM en début de saison. Cette ligne tranche avec l’atmosphère décrite autour de la saison précédente. Plusieurs proches de joueurs évoquaient alors un environnement « toxique », notamment autour de Bob Tahri, ancien coordinateur sportif écarté par la nouvelle direction après des accusations de harcèlement moral formulées dans un mail collectif.

Le trio préservé avant le rendez-vous avec la DNCG

Le contexte reste toutefois marqué par le mécontentement d’une partie des supporters envers Frank McCourt et sa politique d’austérité. Dans ce cadre, le trio composé de Richard, Lorenzi et Genesio bénéficie d’une certaine patience, alors que l’OM doit se présenter devant la DNCG au début du mois de décembre. Selon les éléments rapportés par La Provence, les nouveaux dirigeants ont déjà modifié le climat interne du club. Cette évolution accompagne les résultats récents de l’équipe, désormais installée à la quatrième place du championnat.