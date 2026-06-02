La vision économique du nouveau président de l’OM, Stéphane Richard

Présent au siège de BFM Marseille Provence pour l’inauguration de Who’ Who, Stéphane Richard s’est exprimé sur sa vision du rôle de leader à Marseille et de l’économie aux micros de La Provence

Il ne prendra ses fonctions que dans un mois, mais on entend déjà parler de lui. Stéphane Richard a fait parler, la semaine dernière, en confirmant les rumeurs concernant l’arrivée de Grégory Lorenzi qui a été intronisé directeur sportif par la suite.

“On est pas leader parce qu’on a telle fonction… mais par ce qu’on a fait.”

Grand témoin du lancement de Who’s Who, un réseau des réseaux, Stéphane Richard a profité de sa présence pour annoncer l’arrivée de Lorenzi mais aussi affirmer ses ambitions à un mois de sa prise de fonction officielle. Il a notamment clamé “qu’il est en mission à l’OM.”

Mais le président sait aussi que le club marseillais est un des acteurs majeurs de la ville et contribue fortement à son attractivité. Interrogé par La Provence sur sa perception du rôle de leader en 2026, Richard a expliqué sa vision de la chose : “Je pense que ça évolue beaucoup, parce que je pense qu’on a une approche des leaders qui est quand même très différente de ce qu’elle pouvait être il y a vingt ou trente ans. Aujourd’hui, c’est beaucoup moins institutionnel. On n’est pas leader parce qu’on a telle fonction ou parce qu’on a fait telles études. On est leader d’abord par ce qu’on a fait.”

“C’est très important que les leaders travaillent ensemble.”

Ancien PDG d’Orange qui a notamment été à l’origine du naming du Stade Vélodrome, le nouveau président de l’OM a précisé ses idées. “Je pense que c’est un monde qui est plus large, diversifié, rajeuni aussi, ça c’est très bien. Le monde de l’entreprise, de la culture, du sport et beaucoup d’autres contiennent des leaders. Il faut les identifier et ensuite il faut leur permettre, à travers par exemple WHo’s Who de se connaître et de communiquer les uns avec les autres. C’est une vision qui est plus moderne et plus diversifiée que ce qu’on a pu connaître par le passé.”

L’OM a besoin de collaborer et d’avoir le soutien d’entités locales pour subvenir à ses besoins. Interrogé sur l’importance de travailler avec les décideurs économiques locaux pour dynamiser le territoire, Stéphane Richard estime qu’il reste beaucoup à faire. “C’est un territoire qui est dynamique, bien sûr, en général, et donc, il y a aussi des leaders, mais qui doit en avoir encore beaucoup plus, à mon avis. Et c’est très important que les leaders travaillent ensemble, comme je l’ai dit, parce que c’est la fertilisation un peu croisée de tout ces mondes qui doivent se rejoindre.”

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Une interview qui permet au prochain président de l’Olympique de Marseille d’en dire plus sur sa vision de son rôle à la tête du club mais aussi de ses possibles collaborations avec les multiples acteurs de la ville de Marseille.

Clarence Maillefaud