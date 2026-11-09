Après avoir longtemps douté du niveau de l’Olympique de Marseille, Daniel Riolo reconnaît le redressement spectaculaire des hommes de Bruno Genesio. Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste estime que la série de victoires marseillaises repose avant tout sur une confiance retrouvée. Après son succès à Lens (1-2), l’OM occupe désormais la quatrième place de Ligue 1, bien loin des inquiétudes du mois de septembre.

L’OM n’en finit plus de gagner. Dimanche soir, les Marseillais ont décroché leur cinquième victoire consécutive en championnat en s’imposant sur la pelouse du RC Lens (1-2). Un succès acquis grâce à des buts d’Amine Gouiri et du jeune Keyliane Abdallah, décisif en fin de rencontre.

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Quelques jours après la victoire à Leverkusen en Ligue Europa↗, Marseille confirme son redressement et retrouve la quatrième place du championnat.

Une dynamique qui pousse désormais Daniel Riolo à revoir son analyse de l’équipe de Bruno Genesio, même s’il estime que les résultats tiennent davantage à un changement psychologique qu’à une transformation radicale du niveau de jeu.

« On est réellement dans le football de la confiance »

Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste a souligné l’importance de la dynamique actuelle, après plusieurs semaines particulièrement compliquées pour les Olympiens.

« Je crois qu’on est réellement là dans ce qui s’appelle le football de la confiance, plus que le football de la technique ou de la tactique. En fait, tu as une équipe de l’OM qui est dans une dynamique de confiance parce qu’il y a les résultats, parce qu’il y a un très bon match en Coupe d’Europe cette semaine. »

Pour Riolo, les succès ont progressivement libéré un groupe qui semblait en difficulté mentalement en début de saison. Une analyse qui rejoint d’ailleurs les observations de Bruno Genesio après la victoire à Lens↗, lorsque l’entraîneur marseillais a évoqué l’importance de la confiance retrouvée.

Riolo rappelle les critiques du mois de septembre

Le consultant de RMC a également tenu à rappeler à quel point le discours autour de Marseille a changé en quelques semaines.

« Vous avez oublié ce qu’on disait fin septembre de l’OM. Bah on disait qu’ils étaient mal payés, et que ça jouait le maintien. »

Un rappel intéressant puisque Riolo faisait lui-même partie des observateurs très critiques après les mauvais résultats de septembre. Il avait notamment exprimé de sérieux doutes sur l’avenir de Bruno Genesio à Marseille↗, alors que l’équipe traversait une série de défaites.

Depuis, les résultats ont complètement inversé la tendance. Avec 18 points après dix journées, l’OM occupe désormais la quatrième place de Ligue 1, à trois longueurs de Lille, deuxième.

La victoire à Bollaert, obtenue quelques jours seulement après le déplacement victorieux en Allemagne, illustre cette nouvelle dynamique. Marseille ne se contente plus de battre des équipes de deuxième partie de tableau, mais parvient également à s’imposer lors de rendez-vous plus exigeants.

Pour Daniel Riolo, le principal changement se situe donc dans les têtes. Les joueurs ont retrouvé de la confiance, l’équipe gagne et le climat autour du club s’est apaisé. Une évolution importante, même si le journaliste ne considère pas encore que toutes les limites techniques et tactiques de l’OM ont disparu.