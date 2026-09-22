OM : Riolo lâche une grosse alerte sur l’avenir de Genesio

La situation de Bruno Genesio à l’OM continue de faire beaucoup parler après la cinquième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Sur RMC, Daniel Riolo estime qu’un départ du technicien marseillais pendant la trêve est désormais une hypothèse sérieuse. Une déclaration forte, alors que Genesio doit prochainement échanger avec ses dirigeants.

« Il est possible qu’il s’en aille »

Après le revers face au PSG (1-2), Bruno Genesio a expliqué qu’il souhaitait faire le point avec son staff et ses dirigeants.

Dans L’After Foot sur RMC, Daniel Riolo estime que cette discussion pourrait déboucher sur une décision importante.

« Au moment où on se parle, il y a bien plus qu’un monde où Bruno Genesio n’est pas là au retour de la trêve. Oui, il va réfléchir et s’entretenir avec les dirigeants. Il est possible qu’il s’en aille. Une démission est fortement envisageable. »

Le journaliste avait déjà fortement critiqué la communication du coach marseillais, qu’il juge « catastrophique » depuis plusieurs jours.

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Une pression maximale autour du coach

L’OM occupe actuellement la 17e place de Ligue 1 et reste sur cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues.

Le contexte sportif est donc extrêmement tendu, même si Genesio a lui-même affirmé après le Classique qu’il n’avait « pas d’idée de démissionner ».

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La trêve comme moment de vérité

Les prochains jours devraient donc être décisifs. Genesio veut échanger avec sa direction, tandis que la pression médiatique et sportive continue de monter.

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À ce stade, aucun départ n’est acté. Mais selon Daniel Riolo, l’hypothèse d’une démission de Bruno Genesio est désormais clairement sur la table.