❌ OM : Riolo démonte la prestation des Marseillais à Auxerre

L’Olympique de Marseille s’est imposé dans la douleur sur la pelouse de l’AJ Auxerre (0-1), samedi, lors de la 11e journée de Ligue 1. Un succès important sur le plan comptable, mais loin d’avoir convaincu tout le monde. Parmi les plus critiques, le journaliste Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots après la prestation jugée très insuffisante des hommes de Roberto De Zerbi.

Riolo fustige une prestation « médiocre »

Quelques jours après avoir déjà étrillé les Marseillais pour leur nul à domicile contre Angers (2-2), Daniel Riolo a remis une couche sur les réseaux sociaux. Sur son compte X, le polémiste de RMC n’a pas hésité à ironiser sur le faible niveau de jeu proposé par les Phocéens à l’Abbé-Deschamps :

« On s’en fout de l’arbitre… la presta de l’OM est juste médiocre… encore 5 minutes et je zappe sur la StarAc tellement c’est terrible… », a-t-il écrit, visiblement exaspéré.

On s’en fout de l’arbitre… la presta de l’OM est juste médiocre … encore 5 min et je zappe sur la StarAc tellement c’est terrible … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) November 1, 2025



Le journaliste a choisi d’ignorer la polémique autour du carton rouge infligé à Ulisses Garcia, exclu pour un tacle jugé trop dangereux. Selon Riolo, cet épisode ne saurait masquer la pauvreté du jeu proposé par les Marseillais, souvent mis en difficulté par un promu courageux.

Malgré cette victoire étriquée, l’OM conserve sa place de dauphin du Paris Saint-Germain, à seulement deux points du leader. Une performance honorable sur le plan comptable, mais qui ne suffit pas à calmer les critiques.



Sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’équipe peine encore à trouver un équilibre entre maîtrise et efficacité. Sans Greenwood laissé au repos sur le banc, le collectif affiche des signes d’essoufflement inquiétants.

Avec un calendrier chargé à venir, entre championnat et la Ligue des Champions dès mercredi face à l’Atalanta, les Marseillais devront rapidement élever leur niveau de jeu pour espérer suivre le rythme imposé par le PSG. Sans cela, les sorties de Daniel Riolo risquent de se multiplier, à mesure que la frustration grandit autour d’un OM aussi efficace que décevant dans le contenu.