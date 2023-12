OM: Riolo fustige le niveau d’Ounahi !

Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a vivement critiqué le début de saison d’Azzedine Ounahi avec l’Olympique de Marseille. D’après l’éditorialiste, le milieu de terrain n’est pas « assez costaud physiquement ».

Dans l’émission l’After Foot, Daniel Riolo n’a pas hésité a critiqué le début de saison d’Azzedine Ounahi avec l’OM. Selon le journaliste, l’international marocain n’est pas « assez costaud physiquement ».

A LIRE AUSSI: Brighton – OM (1-0): « On a rien montré, on s’est laissé endormir et on a été puni à la fin »

« Ounahi n’est vraiment pas bon depuis le début de la saison. Depuis qu’il est arrivé à l’OM, c est le désert »

⚪🔵 @DanielRiolo : « Physiquement, Ounahi n’est pas assez costaud. Les joueurs comme ça n’existent plus aujourd’hui. » #RMClive pic.twitter.com/fy5j8RrA7p — After Foot RMC (@AfterRMC) December 14, 2023

« Ounahi nous a éclaté aux yeux pendant la Coupe du monde, mais ce n’est pas le même niveau que le football de club et la configuration des matchs n’est pas la même, a affirmé Riolo. Il y a des gens qui ont du mal avec ce discours mais il n’est pas assez costaud physiquement et cela n existe plus dans le football moderne. Ne pas s’en rendre compte est une erreur. Il n’est vraiment pas bon depuis le début de la saison. Depuis qu’il est arrivé à l’OM, c est le désert« , a-t-il ajouté.