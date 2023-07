OM : Riolo est sceptique pour Aubameyang mais rassure les supporters sur un point !

Sur RMC ce mardi soir, Daniel Riolo s’est exprimé sur la piste chaude du moment : Pierre-Emerick Aubameyang ! Pour le journaliste, c’est un risque mais il est tout de même emballé !

La piste Pierre-Emerick Aubameyang prend de l’ampleur ces derniers jours. Plus que cela même, ce mardi, des médias affirmaient qu’il existait déjà un accord avec le joueur sur un contrat de 3 ans.

Il a toujours marqué des buts. On est sur un attaquant haut de gamme.

Daniel Riolo était dans l’After sur RMC et a été questionné sur cette piste prestigieuse pour l’OM. Le journaliste reste prudent mais pense qu’il s’agit tout de même d’un bon coup pour Longoria !

⚪🔵 @DanielRiolo réagit à la rumeur Aubameyang à l’OM : 🗣 « Il me fait la même impression que Sanchez l’année dernière, je suis sceptique, mais j’ai quand même envie de voir. Des joueurs comme ça dans un groupe, ça peut aider. » #RMClive pic.twitter.com/f4E5cWykyx — After Foot RMC (@AfterRMC) July 18, 2023

« Deux ans ça me paraît compliqué pour Aubameyang mais tout sera une affaire de négociations. Si pour un an ce n’est pas possible, est-ce que tu tentes deux ans? Sa dernière expérience à Barcelone, les gens en gardent plutôt un bon souvenir là-bas. Arsenal c’était très bien mais ça s’est mal fini, a rappelé Daniel Riolo sur RMC. Il a un peu ce truc des bons moments et des mauvais moments. C’est un caractériel. Maintenant au niveau de ce qu’il peut apporter à l’OM, il me fait la même impression que Sanchez l’an dernier. Je suis sceptique mais j’ai quand même envie de voir. Il a toujours marqué des buts. On est sur un attaquant haut de gamme. J’ai quand même envie de voir ce qu’il est capable de faire à l’OM. C’est à priori une bonne nouvelle. Si on me dit qu’il y a d’autres joueurs plus intéressant sur le marché avec 5 ans de moins que l’on peut prendre, on peut discuter… Mais là, l’OM doit absolument aller dans la phase de poules de Ligue des Champions avec deux matchs pièges que les clubs français ont du mal à passer. Des gars comme ça, ça peut aider. Si ils l’ont rapidement, ils peuvent faire la préparation de la saison avec lui. On a cité Kondogbia, c’est pareil. Il y a des pics dans sa carrière et d’autres moments où tu te demandes s’il est vraiment fort lui. D’autres moments, il est nickel. Qu’est-ce que l’OM va prendre? La bonne face de ces joueurs-là? »