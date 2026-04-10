OM : Riolo évoque l’arrivée possible d’un nouvel actionnaire…

À la veille d’une conférence de presse très attendue, l’Olympique de Marseille pourrait entrer dans une nouvelle ère. Selon des informations dévoilées sur RMC Sport, des annonces majeures sont envisagées par le propriétaire du club, Frank McCourt.

Une conférence de presse décisive pour l’avenir de l’OM

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L’actualité de l’Olympique de Marseille est dominée par la prise de parole imminente de Frank McCourt, prévue ce vendredi à 11h. Ce rendez-vous intervient dans un contexte de profondes réflexions structurelles autour du club, entre projet de nouveau logo, recherche d’un président et nomination d’un directeur sportif.

Ces derniers mois, la gouvernance de l’OM a régulièrement été questionnée, alimentant les attentes autour de cette intervention officielle. Les supporters espèrent des clarifications sur la stratégie à moyen et long terme, notamment sur les ambitions sportives et économiques.

Riolo évoque un possible nouvel actionnaire

Lors de l’émission After Foot sur RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a apporté des éléments sur les annonces potentielles de Frank McCourt. Il a notamment évoqué l’hypothèse d’une évolution du capital du club. « Il pourrait y avoir une annonce business avec l’entrée d’un nouvel actionnaire au club. Stéphane Richard a le profil pour préparer l’arrivée de nouveaux partenaires dans le club », a expliqué le journaliste de RMC Sport.

Dans la même séquence, Walid Acherchour a lancé sur le ton de l’humour : « Des Saoudiens ? », provoquant des réactions amusées en plateau.

Le nom de Stéphane Richard circule en parallèle pour occuper la présidence de l’Olympique de Marseille, un profil jugé compatible avec une ouverture à de nouveaux investisseurs.

À ce stade, aucune confirmation officielle n’a été apportée par le club. Les annonces de Frank McCourt seront donc scrutées de près, tant elles pourraient redessiner l’avenir institutionnel et financier de l’OM.