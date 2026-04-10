Qui est Stéphane Richard, le futur président de l’OM ?

Selon les informations de La Provence, Frank McCourt a tranché : l’ancien PDG d’Orange, Stéphane Richard, sera le prochain président de l’Olympique de Marseille. Une nomination qui sera officialisée ce vendredi lors d’une conférence de presse au Stade Vélodrome. Qui est cet homme ? Pourquoi lui ? On fait le point.

SR Stéphane Richard Futur président OM Né le 24 août 1961 à Caudéran (Gironde) · HEC Paris + ENA (promo Fernand Braudel) · Inspecteur des Finances · Ex-PDG d’Orange (2011–2022)

Une crise de gouvernance inédite à l’OM

Pour comprendre l’arrivée de Stéphane Richard, il faut revenir sur les semaines de turbulences qui ont secoué le club phocéen depuis début 2026. Après le départ fracassant de l’entraîneur Roberto De Zerbi, c’est toute la direction exécutive de l’OM qui s’est retrouvée fragilisée.

Pablo Longoria, président depuis 2021, a été progressivement mis à l’écart. L’homme qui avait su construire un projet sportif ambitieux et ramener l’OM en Coupe d’Europe est devenu, malgré lui, la victime des tensions internes avec Medhi Benatia, le directeur du football qu’il avait lui-même contribué à faire venir au club. Leur cohabitation, devenue impossible, a contraint Frank McCourt à choisir. Il a choisi Benatia. Longoria a officialisé son départ quelques jours plus tard.

« Ces moments ne sont jamais faciles car on développe forcément une relation personnelle sur la durée. » — Frank McCourt, au sujet du départ de Pablo Longoria (JDD, 28 mars 2026)

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Benatia lui-même, après avoir présenté sa démission dans la foulée du départ de De Zerbi, a finalement accepté — sur insistance de McCourt — de rester jusqu’à la fin de la saison. Son départ est acté pour juin 2026. L’OM se retrouve donc à devoir reconstruire intégralement son organigramme dirigeant en quelques mois.

Ce que McCourt cherchait : le portrait-robot du bon président

Le 28 mars 2026, dans une interview exclusive accordée au Journal du Dimanche, Frank McCourt s’était exprimé pour la première fois en personne sur la situation du club. Le propriétaire américain avait dressé un portrait-robot très précis du profil qu’il recherchait pour succéder à Longoria :

« Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté. J’espère qu’on l’annoncera avant la fin de la saison. » — Frank McCourt, JDD, 28 mars 2026

McCourt avait également annoncé dans ce même entretien son intention d’ouvrir le capital du club à un partenaire stratégique, affirmant vouloir que l’OM « passe au niveau supérieur » grâce à des investissements supplémentaires. Sans parler de vente, la porte était clairement entrouverte sur un changement d’actionnariat à terme.

Stéphane Richard : le portrait parfait

En annonçant le nom de Stéphane Richard ce jeudi soir, La Provence révèle un choix qui, rétrospectivement, coche toutes les cases définies par McCourt lui-même.

Âge 64 ans Formation HEC + ENA (5e) Ex-PDG Orange (2011–2022) Lien Marseille Grand Port + Vélodrome

Diplômé d’HEC Paris et de l’ENA dont il est sorti classé 5e, Stéphane Richard incarne ce que les milieux économiques appellent « le pur produit de l’excellence à la française ». Inspecteur des Finances, il a traversé aussi bien le monde de la haute fonction publique que celui des grandes entreprises privées et semi-publiques.

Un parcours hors norme

1991 Intègre le cabinet du ministre de l’Industrie, débuts en haute fonction publique 1995 Crée la Compagnie générale d’immobilier et de services (future Nexity) 2003–07 Directeur général adjoint de Veolia Environnement 2007–09 Directeur de cabinet des ministres de l’Économie Borloo puis Christine Lagarde 2009 Rejoint France Télécom / Orange, nommé directeur des opérations France 2011–2022 PDG d’Orange pendant 11 ans — et président de la GSMA (alliance mondiale des opérateurs mobiles) Nov. 2022 Nommé membre du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille 2023 Rejoint la banque d’investissement américaine Perella Weinberg Partners Oct. 2024 Président du conseil d’administration de l’Opéra-Comique à Paris Avr. 2026 Nommé président de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt

Ses liens profonds avec Marseille

Ce qui distingue Stéphane Richard d’autres profils de dirigeants éligibles au poste, c’est précisément sa connaissance intime de Marseille et de son écosystème. Un lien qui ne date pas d’hier.

C’est lui qui, à la tête d’Orange, a géré et renouvelé pendant des années le naming du Stade Vélodrome — le stade s’appelant alors « Orange Vélodrome » — s’associant intimement à l’image du club et au stade le plus emblématique du football français. Ce partenariat lui a permis d’être régulièrement présent dans les opérations de communication et de marketing de l’OM, d’en connaître les rouages et les figures importantes.

Par ailleurs, dans les années 1990, Richard avait occupé le poste de directeur de cabinet de la Mairie de Marseille, démontrant une connaissance des acteurs politiques et institutionnels locaux qui s’avérera précieuse à la tête du club. Plus récemment, depuis novembre 2022, il siège comme membre du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille, renforçant encore ses ancrages dans la cité phocéenne.

L’affaire Tapie

Le dossier Stéphane Richard ne peut s’écrire sans évoquer l’affaire judiciaire qui a mis fin brutalement à son règne à la tête d’Orange. En novembre 2021, la cour d’appel de Paris l’avait condamné à un an de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende pour complicité de détournement de fonds publics, dans le cadre de l’arbitrage controversé entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Des faits commis en 2008, lorsqu’il était directeur de cabinet de Christine Lagarde au ministère de l’Économie.

À noter : En juin 2025, au terme d’un troisième procès, les magistrats ont suivi l’avis de l’avocat général. L’infraction reprochée à Stéphane Richard a été requalifiée et sa peine ramenée à 6 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d’amende. Une issue judiciaire qui allège considérablement le passif pénal de l’intéressé.

Richard a toujours contesté sa culpabilité avec force, rappelant qu’il avait été totalement relaxé en première instance et qu’il n’avait fait qu’exécuter une décision ministérielle. Cette page judiciaire, si elle n’est pas totalement refermée, est suffisamment apaisée pour ne pas constituer un obstacle rédhibitoire à sa nomination.

Pourquoi ce choix fait sens pour McCourt

Au-delà du CV, le choix de Stéphane Richard révèle une stratégie clairement articulée par Frank McCourt. Le propriétaire américain ne cherche pas un homme de football au sens technique du terme — c’est le rôle du futur directeur sportif. Il cherche un président institutionnel, capable de représenter dignement le club auprès des pouvoirs publics, des partenaires commerciaux et des potentiels investisseurs.

Or, avec un homme qui a dirigé une entreprise de 150 000 salariés présente dans 26 pays, qui connaît les cercles de Bercy, qui a côtoyé les instances régulatrices européennes et les grands dirigeants mondiaux, McCourt s’offre une caution institutionnelle de premier ordre. Une caution d’autant plus précieuse que l’OM cherche activement un partenaire stratégique pour ouvrir son capital.

Stéphane Richard — aujourd’hui associé chez la banque d’investissement Perella Weinberg Partners — dispose du réseau, de la crédibilité financière et des codes du monde des affaires pour mener à bien ce type de négociations à très haut niveau.

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La conférence de presse de vendredi : officialisation attendue

Selon La Provence, Frank McCourt sera présent au Stade Vélodrome ce vendredi pour une conférence de presse devant les médias. Ce sera l’occasion d’officialiser la nomination de Stéphane Richard, dont la prise de fonctions est attendue dans les prochaines semaines.

L’OM aborde cette nomination dans un contexte sportif délicat : le club est actuellement troisième de Ligue 1 et lutte pour décrocher une qualification en Ligue des Champions, objectif capital pour donner au futur président — et au futur directeur sportif — les moyens d’ambitionner un mercato estival de grande envergure.

Une chose est certaine : après des semaines de flottement et d’incertitude institutionnelle, l’OM tient enfin son homme. Un profil à la stature nationale, ancré dans Marseille, et adoubé par le propriétaire américain lui-même. La page Longoria est définitivement tournée.