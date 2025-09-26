OM : Riolo explique pourquoi le match face à Strasbourg est particulièrement alléchant !

Le débat autour de l’Olympique de Marseille continue d’alimenter les discussions, notamment après la victoire face au Paris Saint-Germain qui a relancé l’enthousiasme des supporters. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a livré son analyse avant le déplacement de l’OM à Strasbourg, rappelant que ce match pourrait s’avérer piégeux pour les hommes de Roberto De Zerbi.

Le journaliste s’est d’abord remémoré la rencontre de la saison passée entre Strasbourg et l’OM, conclue par une victoire alsacienne (1-0). « Strasbourg avait mis le feu à l’OM, à la maison. C’était un gros match des Strasbourgeois, qui avaient envoyé un message du genre : ‘comptez avec nous cette année’. » Une référence qui met en lumière les difficultés récurrentes du club marseillais à la Meinau.

Riolo se souvient d’un précédent douloureux à la Meinau

Pour Riolo, la donne est différente cette saison. Après avoir battu le PSG, l’OM aborde ce rendez-vous avec confiance, mais l’excès d’optimisme représente un danger. « Là, à l’inverse, je me dis que l’OM, qui sort forcément d’une bonne période quand tu as battu le PSG, j’imagine que la semaine à l’entraînement a dû être plutôt bonne. Si jamais ils gagnent à la Meinau, je pense qu’il faudrait dans la foulée se calmer parce qu’immédiatement ça va partir dans des trucs : ‘ça y est maintenant on est très forts, on peut jouer le titre’. »

Un test mental pour l’OM de De Zerbi

Selon Riolo, le mental sera déterminant. « On sait comment c’est à l’OM. Tu descends, tu montes sans arrêt à 2 000 à l’heure à chaque fois dans tous les sens. Si l’émotion est canalisée, et que c’est suivi d’une victoire à Strasbourg, le message sera quand même assez fort : cette année, l’OM, c’est du costaud. »

Le consultant prévient toutefois qu’il ne s’agit pas encore de tirer des conclusions définitives. « Moi je ne me risquerai absolument pas à dire qu’ils vont jouer quelque chose dans le haut, en dehors du podium. Mais le message sera très intéressant. J’ai très envie de voir ce match pour vérifier s’ils arrivent à confirmer toutes leurs belles intentions. C’est une période qui peut être extraordinaire pour l’OM. »

