OM : Riolo lâche ses vérités après Monaco

Battus sur la pelouse de l’AS Monaco ce dimanche soir (2-1), les joueurs de l’Olympique de Marseille peuvent nourrir des regrets. Dans l’émission After Foot sur RMC, Daniel Riolo a livré une analyse nuancée de la prestation marseillaise.

Pour le consultant, le résultat ne reflète pas totalement le contenu proposé par les Olympiens, qui ont montré des choses intéressantes dans le jeu, notamment sur le plan offensif. Il a particulièrement salué certaines performances individuelles, tout en pointant un élément clé qui aurait fait basculer la rencontre :

« L’OM perd ce soir mais aurait pu faire un meilleur résultat. La confiance entre les deux équipes fait la différence. J’ai trouvé le système de jeu intéressant, Gouiri derrière l’attaquant a fait un super match, il était dans tous les bons coups. S’il faut faire un reproche à Beye, c’est de ne pas l’avoir mis titulaire ces dernières semaines car pour moi c’est ton meilleur attaquant et je trouve qu’il s’en est trop privé. Paixão a fait aussi un super match, il a été présent tout le temps, je ne vois pas un joueur sur qui j’ai envie de taper à l’OM mais oui, dans le foot de haut niveau, la confiance est capitale ! » a ainsi déclaré le journaliste dans l’émission l’After Foot sur RMC.

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Cette seconde défaite consécutives est toutefois un énorme coup dur dans la course à la qualification à la Ligue des Champions. L’OM a en effet perdu sa troisième place au classement à 1 point du LOSC.