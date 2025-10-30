OM : Riolo ne mâche pas ses mots !

L’Olympique de Marseille a concédé un nul 2-2 ce mercredi soir contre Angers, à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, et laisse passer une opportunité en or de prendre la tête du championnat. Les Marseillais, qui pouvaient profiter des contre-performances du PSG et de Lens, ont vu leur avantage s’évanouir dans les arrêts de jeu malgré un doublé de Robinio Vaz (52e, 70e).

En première période, l’OM a montré un visage particulièrement faible, laissant les observateurs et même leur entraîneur Roberto De Zerbi perplexes. Ce dernier a reconnu une « période difficile à comprendre » après deux revers frustrants face au Sporting (2-1) et à Lens (2-1). La performance de son équipe contre Angers s’inscrit dans une suite de matchs décevants qui interrogent sur la régularité marseillaise cette saison.

Comme une défaite pour Daniel Riolo

Dans l’émission After Foot sur RMC, le journaliste Daniel Riolo n’a pas caché sa déception. Selon lui, l’OM a réalisé une « première période cataclysmique », caractérisée par « énormément de suffisance ». Riolo a insisté sur l’incapacité de l’équipe à profiter d’une opportunité rare : « le mot contre-performance est même faible. Tu arrives avec le confort de pouvoir être premier, et tu sors un match pareil. » Il a conclu sur un ton sans équivoque : « c’est une énorme contre-performance. Ce soir, c’est comme une défaite. »

Cette réaction souligne la frustration autour du club phocéen, qui peine à concrétiser ses ambitions malgré un début de saison prometteur. Avec 10 journées jouées, l’OM doit rapidement rectifier le tir pour rester dans la course au titre et éviter de laisser filer des points précieux face à des équipes moins bien classées.

A lire : OM : Des nouvelles de Bilal Nadir (après sa sortie sur civière)

Si la première période a été décevante, la seconde a montré un semblant de réaction grâce à Vaz, mais cela n’a pas suffi pour rassurer supporters et observateurs. La question qui se pose désormais est de savoir si De Zerbi saura remettre son équipe sur les rails avant les prochaines échéances, notamment face aux clubs du haut de tableau.