OM : Riolo pointe du doigt le turnover de De Zerbi et cette recrue estivale !

Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a livré une analyse sans détour sur la situation actuelle de l’Olympique de Marseille, entre attentes élevées et besoin de stabilité. Le journaliste phare de l’After Foot a tenu à rappeler que le club phocéen devait rester un modèle d’exigence, tout en appelant à davantage de patience dans un environnement souvent pressé de juger.

L’OM, un club sous haute exigence

Pour Daniel Riolo, le curseur des attentes doit être placé très haut lorsqu’on parle de l’OM, au même titre que des clubs comme Lyon ou le PSG. « L’OM doit être le summum de l’exigence », a-t-il insisté, tout en estimant que cette exigence devait se traduire à la fois par un contenu de jeu solide et des résultats positifs. Le journaliste souligne que les dirigeants marseillais ont réalisé « un recrutement jugé unanimement bon », ce qui renforce logiquement les attentes du public et des observateurs.

Cependant, Riolo met en garde contre ce qu’il appelle « la théorie du changement permanent ». L’OM a pris l’habitude de faire évoluer son effectif chaque été, ce qui, selon lui, empêche de construire une véritable continuité sportive. « Je n’ai pas d’exemple d’équipe et de schéma qui changent aussi souvent », a-t-il regretté, estimant qu’une telle instabilité rend les performances durables difficiles à atteindre.

Des doutes sur Aubameyang et la cohérence de l’équipe

Daniel Riolo n’a pas hésité à évoquer certains cas individuels, notamment celui de Pierre-Emerick Aubameyang. « Je continue à ne pas comprendre ce que fait Aubameyang », a-t-il lancé, jugeant que les performances du Gabonais ne sont « pas assez décisives ». Malgré 4 buts et 6 passes décisives en 12 matchs, l’attaquant ne convainc pas totalement le journaliste, qui attend davantage d’un joueur de son expérience.

Enfin, Riolo s’est interrogé sur le discours ambiant autour du club : « Avec l’OM, on me dit ‘soyez patients, il manque du monde’. La réalité, c’est que l’OM n’est qu’à deux points du PSG et que rien n’est mort en Ligue des Champions ». Il alerte toutefois sur une pression énorme avant le choc contre l’Atalanta, et sur des performances individuelles irrégulières de certains cadres.

En somme, Daniel Riolo appelle à un équilibre entre ambition et stabilité, deux notions que l’OM peine encore à concilier cette saison.