OM – Riolo : “Quand on t’offre un mercato comme celui de cet été…”

Présent dans l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo s’est exprimé sur la situation actuelle de l’Olympique de Marseille, encore en phase de construction après un été marqué par un mercato ambitieux et le retour en Ligue des champions.

Des attentes forcément plus élevées à Marseille

Pour le journaliste, la pression autour de l’OM découle directement des ambitions affichées par le club :

« Les critiques dépendent toujours de l’attente que tu as au début. À l’OM, tu as toujours une exigence supérieure car il y a toujours une attente plus grande. Et quand on t’offre un mercato comme celui de cet été, plus la Ligue des champions, il y a automatiquement une attente plus importante qu’à Lille ou Monaco. »

Selon Riolo, cette exigence accentue la moindre période de doute. Le public marseillais, passionné mais exigeant, s’attend à voir une équipe compétitive dès les premières semaines, ce qui complique la gestion du temps nécessaire à la mise en place du projet.

“Soyons patients, si ce mot existe à l’OM”

S’il admet que l’équipe phocéenne traverse une phase moins spectaculaire dans le jeu, l’éditorialiste estime que les bases se posent progressivement :

« Il y a quelques semaines, j’aimais bien regarder l’OM. Là, je trouve qu’il ne se passe pas grand-chose, mais une hiérarchie est en train de se mettre en place. Soyons patients, si ce mot existe à l’OM. »

Un appel à la raison dans un environnement où l’impatience règne souvent, mais où Riolo perçoit malgré tout les signes d’une construction prometteuse.