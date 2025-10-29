OM : Riolo se paye Thauvin et Pavard !

Le journaliste Daniel Riolo a poussé un nouveau coup de gueule sur RMC, lors de l’émission After Foot mardi soir. Réagissant à plusieurs scènes autour du match Lens – OM (2-1) samedi dernier en Ligue 1, l’éditorialiste a fustigé ce qu’il considère comme une dérive dans le comportement de certains joueurs, influencée par les réseaux sociaux et une forme de démagogie excessive dans le football moderne.

Riolo s’en prend à “l’exagération” autour des gestes symboliques

Revenant sur le geste de Florian Thauvin, ancien joueur de l’Olympique de Marseille, qui a laissé le penalty à Odsonne Edouard et refusé de célébrer la victoire de Lens face à son ex-club, Riolo n’a pas mâché ses mots. “On a eu le cirque Thauvin. C’est ‘je ne fête pas dans le vestiaire, je ne veux pas tirer le penalty’. C’est totalement incompréhensible, une bouillie”, a-t-il lâché.

Le journaliste a toutefois précisé ne pas en vouloir personnellement à Thauvin, rappelant qu’il “a apporté énormément à Lens”, mais qu’il dénonce “spécifiquement cette attitude”. Pour lui, “les joueurs sont un peu les victimes eux-mêmes d’une espèce de démagogie”.

Son collègue Florent Gautreau a abondé dans son sens : “L’histoire du penalty, je trouve ça scandaleux. De mémoire de suiveur, je n’ai jamais vu ça. On est chez les fous là. La fidélité en football n’existe pas. C’est un job, la loyauté envers ton employeur”.

Pavard et les “excuses publiques”, autre symptôme du malaise

Autre sujet évoqué : les excuses publiques de Benjamin Pavard après ses erreurs sur les deux buts lensois. Le défenseur a présenté ses regrets aux supporters marseillais sur les réseaux sociaux. Riolo a ironisé : “Quant aux excuses de Pavard, c’est nouveau ça. Le mec se déchire sur deux matchs, ça arrive. On ne va pas te taper dessus”.

💥 Flo Gautreau : “L’histoire de Thauvin qui ne veut pas tirer le penalty face à son ancien club, je trouve ça scandaleux !” pic.twitter.com/mjPrivnsAF — After Foot RMC (@AfterRMC) October 28, 2025



Pour Riolo, ces comportements traduisent une peur du jugement en ligne : “Au début, ça partait d’un sentiment que je comprenais, mais on est tombé dans une espèce d’exagération. Les joueurs ne célèbrent plus rien, même dix ans après. Ce qui les motive, malheureusement, ce sont les réseaux sociaux”.

Enfin, le journaliste a tenu à relativiser, évoquant la pression numérique : “Les joueurs sont souvent jeunes, très réseaux sociaux. Ils ont peur, ils anticipent. Ce système-là donne cette espèce de pâté démago, assez souvent insupportable”.

Avec ce nouveau coup de gueule, Daniel Riolo met en lumière un débat récurrent : celui du rapport entre authenticité, image publique et réseaux sociaux dans le football moderne — un sujet qui ne cesse d’alimenter les discussions, surtout après la défaite de l’OM à Lens.