OM – Angers : Les probables titulaires marseillais !

L’OM reçoit le SCO Angers ce mercredi soir pour tenter de relancer la machine après deux défaites face au Sporting et Lens. Voici le onze que devrait proposer Roberto De Zerbi pour ce match au stade Vélodrome !

Ce match face à Angers compte pour la 10e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, devrait être encore privé de Kondogbia toujours blessé. Medina et Gouiri sont forfaits pour cette rencontre. De Zerbi a fait le point mardi lors de la conférence de presse d’avant match. Le coach italien a confirmé l’absence d’Hamed Traoré mais aussi de Balerdi et Weah, également forfaits pour cette rencontre.

🗣️ Pas mal d’absents face au SCO !#DeZerbi : “C’est un peu trop tôt pour Medina, Kondogbia et Traoré. Weah ne sera pas disponible, Balerdi non plus. Ce n’est pas trop grave mais il avait déjà un petit problème au mollet avant le match à Lens. On ne va pas prendre de risque et… pic.twitter.com/9s4qKDg4vi — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 28, 2025

Moins de solutions !

De Zerbi va-t-il revenir à sa défense à 4 après deux défaites avec une défense à 3. Si tel est le cas Pavard pourrait accompagner Aguerd alors qu’Emerson devrait occuper le couloir gauche, Murillo le droit. Au milieu, O’Riley est en concurrence avec Nadir et Gomes pour une place de titulaire comme faux meneur de jeu, Hojbjerg devrait être associé à Vermeeren au milieu. En attaque, Greenwood et Aubameyang devraient être accompagnés par Paixao.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Murillo, Pavard, Aguerd, Ederson

Vermeeren, Højbjerg

O’Riley (Ou Gomes)

Greenwood, Aubameyang, Paixao

