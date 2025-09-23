OM : Riolo s’inquiète pour De Zerbi !

Lundi soir, l’Olympique de Marseille a signé une victoire de prestige face au Paris Saint-Germain (1-0) au stade Vélodrome. Un succès majeur dans la saison phocéenne, mais terni par une nouvelle expulsion de Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM. Le technicien italien a été renvoyé en tribunes après une altercation avec le corps arbitral, une scène qui a immédiatement fait réagir Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.

Le journaliste a analysé avec sévérité l’attitude du coach marseillais. “À mon avis, il va prendre plus d’un match (de suspension) et ne sera pas juste derrière le banc. Heureusement que Benatia l’a calmé un peu parce qu’il était en vrillage complet”, a estimé Daniel Riolo, soulignant l’intervention décisive du directeur sportif marseillais pour éviter une scène encore plus confuse.

Riolo pointe du doigt l’attitude de De Zerbi

🎙️ @DanielRiolo s’exprime sur l’énervement et le carton rouge reçu par De Zerbi en fin de match. pic.twitter.com/pOKWNPpEEr — After Foot RMC (@AfterRMC) September 22, 2025



Pour Riolo, les progrès de l’OM dépendent en grande partie d’un changement d’attitude de l’ancien entraîneur de Brighton. “Si cette équipe veut grandir avec la qualité des joueurs et les idées de jeu du coach, il faut absolument qu’il se calme. Le problème, c’est que je n’arrive pas à me souvenir de la dernière fois où je l’ai vu calme. C’est comme si tout était trop gros pour lui, l’évènement est trop gros, la pression qu’il supporte est trop forte. Il ne peut pas faire une saison comme ça”, a-t-il averti, conseillant même à De Zerbi de “mettre son cerveau dans le frigo”.

Selon le chroniqueur, cette tension chronique pourrait avoir des répercussions directes sur les performances des joueurs. “Des joueurs comme Balerdi, pour qu’il se calme, il faut que son entraîneur soit calme”, a-t-il conclu, insistant sur l’impact psychologique du comportement du coach italien.