OM : Riolo souligne la prise de positon “remarquable” de McCourt !

Le débat autour de l’avenir de la Ligue 1 continue d’agiter le football français. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo est revenu sur la sortie remarquée de Franck McCourt, propriétaire de l’OM, qui a récemment critiqué la gestion actuelle de la Ligue de Football Professionnel. Pour le journaliste, l’homme d’affaires américain a pris une décision forte et symbolique pour l’avenir du championnat.

Lors de son intervention, Daniel Riolo a analysé le geste de l’actionnaire de l’OM en le replaçant dans le contexte plus large de la crise que traverse le football français. « McCourt a certainement entendu Joseph Oughourlian et a pris conscience que notre championnat est peut-être en passe de ne plus exister ou d’exister différemment. Une Ligue 1 à deux vitesses. Il y a des clubs qui se sont dit, on peut très bien vivre de notre côté avec les coupes d’Europes, le PSG peut faire des tournées et a abandonné la Ligue 1 », a-t-il souligné.

Riolo met en avant l’engagement de McCourt

🎙️ “On sent bien que la LFP ne travaille pas pour la Ligue, elle travaille pour quelques clubs”, estime Joseph Oughourlian, président du RC Lens. pic.twitter.com/yiiM8gZoqL — After Foot RMC (@AfterRMC) September 8, 2025



Pour le journaliste, la sortie de McCourt est tout sauf anodine. « McCourt aurait pu faire partie des égoïstes, je trouve cette séquence remarquable. Il arrive enfin dans cette bataille, j’espère qu’il sera suivi par Michelle Kang, il ne faut pas compter sur Monaco », a ajouté Riolo.

Cette prise de position vient renforcer la fracture déjà palpable entre les clubs français sur la stratégie à adopter face aux difficultés économiques et médiatiques de la Ligue 1.

Un signal fort envoyé par l’actionnaire de l’OM

La déclaration de Franck McCourt marque une étape importante dans le rapport de force actuel. Le propriétaire de l’OM, longtemps discret sur ces sujets, semble vouloir désormais défendre une vision collective et solidaire du championnat. Dans un contexte où la LFP est fragilisée par les incertitudes liées aux droits TV et par le poids croissant du PSG sur la scène internationale, ce soutien public est perçu comme un signal fort.