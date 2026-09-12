OM : Riolo tire la sonnette d’alarme après Rennes

L’OM s’est encore incliné vendredi soir à Rennes (1-0) et enchaîne désormais une troisième défaite consécutive en Ligue 1. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a livré une analyse particulièrement préoccupée de la situation marseillaise. Pour l’éditorialiste, le visage montré en Bretagne était meilleur que lors des précédents revers… et c’est justement ce qui rend la situation encore plus inquiétante.

Riolo : « une inquiétude vraiment très importante »

Après les défaites face à Monaco puis au Paris FC, l’OM espérait profiter de son déplacement à Rennes pour stopper la mauvaise série. Les Marseillais ont montré davantage de maîtrise et quelques séquences intéressantes, notamment en première période, mais sans parvenir à concrétiser.

Dans l’After Foot, Daniel Riolo a insisté sur ce paradoxe : Marseille a affiché un meilleur visage, mais a encore perdu. Une situation qui renforce ses doutes.

« Il y a une inquiétude qui est vraiment très importante pour moi. »

Pour Riolo, le problème dépasse désormais le simple contenu d’un match. Il estime que cet OM dispose de trop peu de marge pour survivre à un scénario défavorable. Le chroniqueur pointe notamment le manque de profondeur et l’impact très limité du banc marseillais.

« Les entrants, c’est dramatique. »

Un OM condamné à être presque parfait ?

L’analyse de Riolo rejoint une inquiétude déjà présente depuis plusieurs semaines autour de l’effectif. L’OM a terminé son mercato sans recrue et Bruno Genesio dispose de solutions limitées à plusieurs postes. Dans ce contexte, chaque absence, baisse de régime ou erreur individuelle pèse davantage.

Riolo considère ainsi que Marseille doit quasiment réaliser le match idéal pour espérer prendre des points : « il va falloir être parfait dans l’efficacité », estime-t-il notamment.

La pression va forcément monter autour de Bruno Genesio et de ses joueurs. Après quatre journées, l’OM compte déjà trois défaites et doit rapidement enrayer cette spirale. Le calendrier ne va pas offrir beaucoup de répit aux Olympiens, avec la Coupe d’Europe puis le PSG qui se profilent.

Source : RMC Sport / After Foot.