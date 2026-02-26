OM : Robert Pirès appelle à la patience avec Habib Beye

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période délicate, Robert Pirès a pris position sur la situation du club et l’arrivée d’Habib Beye. L’ancien international français invite à la stabilité et à la confiance.

Dans un contexte tendu marqué par des résultats irréguliers et une pression constante autour du banc marseillais, la question du temps accordé au nouvel entraîneur agite le débat. Pour Robert Pirès, passé par l’OM au début de sa carrière, la solution ne peut pas être immédiate.

Il s’est exprimé sans détour dans un entretien accordé à La Provence : « Après, il va falloir être patient avec Beye, ce n’est pas un magicien. Il va tout faire pour changer la mentalité, mais ce n’est pas en un match qu’il va résoudre tous les problèmes. Le temps est une denrée rare à Marseille… Il faut lui faire confiance et lui laisser du temps. Le meilleur exemple à suivre est celui de Mikel Arteta. Au bout de trois mois, Arsenal voulait le virer. Mais le directeur sportif, Edu, lui a fait confiance et Arteta a eu les résultats que tout le monde connaît. Je ne sais pas si l’OM est capable de faire pareil, alors qu’il a besoin de sérénité et de stabilité. »

A lire aussi : Mercato : Manchester United vise un ex milieu de l’OM parti libre

L’exemple Arteta pour inspirer Marseille

En citant Mikel Arteta et Arsenal FC, Pirès met en avant la notion de continuité. Reste à savoir si l’OM saura résister à l’impatience ambiante pour offrir à son coach le temps nécessaire à la reconstruction.