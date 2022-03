OM – Robert Pirès : « Sampaoli a apporté une sorte de révolution »

Ce vendredi matin, plusieurs médias étaient conviés, dont FCMarseille à une séance de démonstration à la Ciotat du simulateur de coup franc “Tecknikfoot”. Dimitri Payet a enchainé les coups francs face au mur de mannequins aux mouvements aléatoires. En marge de cet élément, l’ancien olympien Robert Pires a répondu aux question de notre consultant Jean Charles De Bono.

Le champion du Monde 1998 a évoqué cette technologie mais aussi l’OM de Sampaoli et son passage de deux saisons à Marseille.

Cela te donne cette envie d’aller travailler tes coups francs — Pirès

« Il faut être un tireur de coup franc, ce que je n’étais pas. ça permet de travailler. On a connu les mannequins qu’il fallait planter, qui tombaient. La motivation est réelle avec cet outil. Cela te donne cette envie d’aller travailler tes coups francs. C’est un bon équipement pour le joueur mais aussi le gardien. Aujourd’hui quand tu joue face à l’OM et que tu sais qu’en face de toi tu as un tireur de coup franc comme Dimitri Payet, tu vas éviter de faire des fautes devant ta surface, c’est un danger permanant. Car sur un coup franc il peut débloquer la situation et les matches se jouent à des détails… » Robert Pirès – source : FCMarseille (25/03/2022)

Sampaoli est redoutable car il change souvent de tactique, d’équipe — Pirès

« Sampaoli est redoutable car il change souvent de tactique, d’équipe, on est un peu perdu. C’est aussi son charme, après tu aimes ou tu aimes pas. Aujourd’hui Marseille va bien, ça joue bien. L’effectif n’est pas aussi profond que ça, ce n’est pas évident pour le coach. j’ai vu que Milik s’est blessé (à priori juste une gène). Quand je regarde l’OM je me régale, je sais que jouer ici ce n’est pas facile. Robert Pirès – source : FCMarseille (25/03/2022)

Je pense qu’e Sampaoli est dur dans ses méthodes — Pirès

« Sampaoli a changé quelque chose, il faut être en mode alternatif, il faut être capable d’être arrière droit comme jouer coté gauche. c’est ce qu’il demande. Le message à l’air de passer. Je pense qu’il est dur dans ses méthodes, on n’a rien sans rien. Tu joues l’OM, tu ne sais pas qui va jouer et comment, même les joueurs. Pour moi c’est une forme de révolution amenée par Sampaoli. Pour l’instant ça fonctionne. Je l’es voit finir sur le podium. » Robert Pirès – source : FCMarseille (25/03/2022)

L’OM c’est un club qui m’a fait grandir

« J’ai joué deux ans ici, c’était un très bon passage dans ma carrière. (…) Je reste supporter de l’OM comme du FC Metz. Même si ma seconde saison a été compliquée ici, sur le plan mental elle m’a fait du bien. L’OM c’est un club qui m’a fait grandir. Je ne peux dire que merci à Marseille car cela m’a permis d’aller à Arsenal, et de faire cette carrière. Marseille c’est fort en termes d’ambiance, les anglais n’ont pas de cop. Tu n’as pas la même pression qu’au Vélodrome. » Robert Pirès – source : FCMarseille (25/03/2022)