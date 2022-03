OM : Nouvelles rassurantes pour Milik !

Arek Milik est sorti suite à une gène musculaire lors du match amical face à l’Ecosse. L’attaquant de l’OM ne serait finalement pas victime d’une grosse blessure mais juste d’une alerte selon son sélectionneur.

Alors que plusieurs journalistes (voir plus bas) avait un discours assez inquiétant concernant la blessure de l’attaquant, le sélectionneur Czeslaw Michniewicz s’est lui voulu rassurant en conférence de presse : « Arek s’est fait mal avant le match. Il a ressenti une gêne musculaire à la cuisse. Arek m’a dit que ce n’était pas grave. Il s’est juste senti mal à l’aise et a demandé le changement. Heureusement, il n’a pas joué plus et n’a pas déchiré son muscle. On va tout faire pour qu’il soit là mardi. » Une alerte plus qu’une déchirure donc. En espérant que la sélection sera prudente vis à vis du match de mardi…

Une simple gène pour Milik ?

Remplacé par Krzysztof Piątek au bout de 27 minutes, Arek Milik a joué le ballon et s’est heurté au gardien écossais Craig Gordon. Les deux joueurs se sont disputés le ballon et se sont heurtés légèrement. Le commentateur du match pour TVP Sport, Mateusz Borek, a expliqué que Milik a confié avoir ressenti « un léger coup de poignard dans le muscle biceps ». Le journaliste Jacek Kurowski ne s’est pas montré optimiste expliquant que « cela semble être sérieux ». Des examens médicaux sont programmés ce vendredi, et selon la gravité de la blessure musculaire, l’attaquant pourrait être out plusieurs semaines.

Dans le dernier numéro de notre émission Débat Foot Marseille, l’artiste peintre marseillais auteur des des portraits de joueurs dans les rues de Marseille, Franck Conte, a donné son sentiment sur la gestion de l’effectif du coach de l’OM Jorge Sampaoli. Il évoque notamment le cas Milik.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria explique la construction de son effectif…

Il y a une chose qu’on ne peut pas reprocher à Sampaoli

« Ca c’est un peu calmé autour de Sampaoli et des critiques sur sa gestion de l’effectif. La seule crainte que j’avais c’était de perdre Milik. Je ne vois pas forcément ce groupe forcément exploser car si Sampaoli a bien une qualité c’est de réussir à concerner beaucoup de joueurs. Ca c’est quelque chose qu’il fait bien. Moi j’avais vraiment peur pour Milik car la dernière fois qu’un attaquant a marqué autant de but dans un temps aussi court, c’est Drogba… Ils ont mis exactement le même nombre de matchs à mettre 30 buts donc on est quand même sur un « grand attaquant ». Donc du coup tu te dis si Sampaoli ça ne match pas avec Milik , c’est problématique. Mais finalement ce sont deux professionnels qui sont prêts à collaborer comme ça… » Franck Conte – Source Football Club de Marseille (21/02/2022)

Retrouvez le dernier numéro de Débat Foot Marseille de ce Lundi 21 mars 2022.

A LIRE AUSSI : OM : Rothen s’enflamme pour Gerson

A LIRE AUSSI : Mercato concurrents OM : Aulas veut une liquidation de l’effectif lyonnais ?