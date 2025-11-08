OM : Roberto De Zerbi assume “sans honte” !

À la veille de la réception de Brest au Vélodrome, Roberto De Zerbi a pris la parole pour revenir sur les performances récentes de l’OM, les critiques sur le jeu et le rôle des jeunes joueurs dans son projet.

Après trois matchs jugés décevants par une partie des supporters et des observateurs, De Zerbi a reconnu les critiques tout en assumant sa responsabilité. « Les critiques sur la qualité du jeu sont justifiées sur les trois derniers matchs, je le dis sans honte et je prends ma part de responsabilité », a déclaré l’entraîneur italien.

Il a tenu à rappeler que, depuis son arrivée, l’OM est resté parmi les meilleures attaques du championnat : « Depuis que je suis ici, on a toujours été la première ou la deuxième attaque. Vous vous énervez quand on va vers l’arrière, moi aussi je m’énerve quand on recule. Mais parfois pour aller mieux vers l’avant, c’est aussi juste d’envoyer le ballon vers l’arrière une fois. »

Le technicien italien insiste que malgré la frustration liée à certains résultats, l’équipe a souvent été plus performante que ses adversaires dans les statistiques offensives : « On a plus tiré au but que l’Atalanta, on est plus souvent entré dans la surface mais eux ont marqué. Ça me déçoit. »

Patience et progression : le message pour les jeunes

L’entraîneur a aussi évoqué la progression de jeunes joueurs comme Vermeeren, encore méconnus du public français : « Des joueurs doivent grandir. Vermeeren, peu d’entre vous le connaissaient l’année dernière. Le championnat français est physique et il fait une certaine patience pour certains joueurs. » Pour De Zerbi, le processus de montée en puissance passe par l’expérience, l’apprentissage des erreurs et l’adaptation au rythme de la Ligue 1.

Le coach marseillais a enfin mentionné la part de malchance qui a pesé sur l’équipe, entre erreurs d’arbitrage et buts encaissés en fin de match : « Dans la dernière partie avant la trêve, on n’a vraiment pas été chanceux avec les erreurs d’arbitrage, les buts malencontreux encaissés en fin de match. »

Malgré ces obstacles, Roberto De Zerbi reste confiant dans sa méthode et déterminé à poursuivre son projet. L’OM devra retrouver sa fluidité offensive et sa solidité défensive pour aborder la réception de Brest avec ambition et repartir vers la victoire devant son public.