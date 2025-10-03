OM : Roberto De Zerbi évoque la situation d’Amine Gouiri !

L’Olympique de Marseille se déplace ce samedi à Metz pour le compte de la 8e journée de Ligue 1, avec l’ambition de confirmer son bon début de saison et d’enchaîner après sa victoire européenne face à l’Ajax Amsterdam. En conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a notamment été interrogé sur le cas d’Amine Gouiri, resté sur le banc mardi en Ligue des Champions. L’entraîneur italien a tenu à clarifier la situation de son attaquant.

Le technicien marseillais a d’abord balayé toute inquiétude concernant le moral et la forme de son joueur. « Gouiri ? Je le vois toujours en forme. Je ne pense pas qu’il se pose autant de questions que vous. Il est serein, il sait qu’il peut jouer et rentrer en deuxième mi-temps. Il y a énormément de matchs. Cette année c’est simple pour moi de gérer le groupe : il y a tellement de matchs que tout le monde joue. Au final, c’est le terrain qui parle. Je n’aime pas faire de tests. Mais Gouiri est un joueur fort. »

Une manière de rappeler que la rotation fait partie intégrante de sa gestion d’effectif dans une saison marquée par la densité du calendrier entre Ligue 1 et Ligue des Champions.

De Zerbi est même allé plus loin dans l’analyse du profil de son attaquant. « Gouiri a des caractéristiques d’Aubameyang, de Robinho. C’est un joueur de jeu, il aime jouer et faire jouer les autres. Il n’est pas toujours dans la surface. Il n’a jamais marqué 20-30 buts dans une saison, il n’attaque pas la profondeur. Contre Strasbourg, il jouait en un-contre-un. Contre l’Ajax, c’était différent donc en fonction du match j’essaie de décider et de trouver la meilleure solution. L’apport et la contribution doivent toujours être les mêmes, peu importe que tu joues 90 minutes ou 20 minutes. »

Avant le déplacement à Metz, le message est clair : Gouiri reste un élément important de l’effectif marseillais. De Zerbi insiste sur sa polyvalence et sa capacité à s’adapter aux besoins de l’équipe. Si l’ancien Niçois n’a pas encore trouvé une place de titulaire indiscutable, il reste dans les plans de son coach, qui compte sur lui dans la rotation offensive.