OM : Roberto De Zerbi monte au créneau avec fermeté

Face aux interrogations persistantes autour de la gestion du vestiaire de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a tenu à livrer un message fort et sans ambiguïté ce vendredi en conférence de presse. Le technicien italien a balayé toute idée de fracture interne et a réaffirmé son autorité, tout en apportant un soutien clair à son capitaine, Leonardo Balerdi.

« Le vestiaire, je ne l’ai jamais perdu et je ne le perdrai jamais », a affirmé De Zerbi avec fermeté. Une déclaration qui sonne comme une mise au point, alors que certaines décisions sportives ont pu alimenter les débats ces dernières semaines. L’entraîneur marseillais a insisté sur sa méthode, basée sur la transparence et le respect : « Je suis une personne respectueuse et je dis les choses en face ».

Aucun “cas Balerdi” à Marseille

Au cœur des discussions, la situation de Leonardo Balerdi. Là aussi, Roberto De Zerbi a été catégorique. « Il n’y a pas de cas Balerdi », a-t-il martelé, coupant court à toute polémique. Le défenseur argentin conserve pleinement la confiance de son entraîneur et son statut au sein du groupe.

« Il reste le capitaine de cette équipe », a poursuivi De Zerbi, avant de louer les qualités de son joueur. Selon lui, Balerdi possède « un potentiel énorme » et fait partie « des plus forts défenseurs d’Europe ». Des mots forts qui traduisent l’importance accordée au capitaine marseillais dans le projet sportif de l’OM.

Un message d’autorité et de confiance

Par cette prise de parole directe, Roberto De Zerbi a voulu envoyer un double message : affirmer son contrôle du vestiaire et protéger ses leaders. À Marseille, où la pression médiatique et populaire est permanente, l’entraîneur italien assume pleinement ses choix et sa communication.

Un discours clair, destiné à rassurer en interne comme en externe, et à rappeler que, malgré les turbulences, le vestiaire olympien reste sous contrôle et uni autour de son entraîneur et de son capitaine.