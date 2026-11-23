Après son départ de l’OM, Roberto De Zerbi a livré sa version des événements dans un entretien accordé à Canal+. L’ancien entraîneur marseillais s’est présenté comme une victime des tensions entre Mehdi Benatia et Pablo Longoria, une lecture contestée par le chanteur Matt Pokora.

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Quelques mois après avoir quitté Marseille, Roberto↗ De Zerbi entraîne désormais Tottenham. Au micro de Canal+, l’Italien a expliqué que sa situation à l’OM avait été compliquée par le manque de communication entre les deux dirigeants qui l’avaient choisi. Il estime également avoir servi de responsable désigné lorsque les difficultés se sont accumulées.

De Zerbi évoque les tensions entre Benatia et Longoria

Dans son récit, Roberto↗ De Zerbi affirme avoir été placé au centre du conflit opposant Mehdi Benatia et Pablo Longoria. L’ancien coach de l’OM assure que les deux hommes ne se seraient pas parlé pendant trois mois, ce qui l’aurait laissé isolé dans son rôle d’entraîneur.

« J’avais été choisi par le duo Benatia – Longoria, mais tous les deux ne se sont pas parlé pendant trois mois. Et moi, j’étais l’entraîneur au milieu de tout ça… Ce n’était pas juste que l’entraîneur se retrouve seul au milieu de tout ça, parce que de nombreuses fois j’ai été le bouc émissaire pour tout le monde »

Cette déclaration présente donc son départ comme la conséquence d’un contexte interne difficile. Roberto↗ De Zerbi cherche ainsi à expliquer les raisons de sa sortie de l’OM, alors qu’il a rapidement retrouvé un banc en Premier League avec Tottenham.

Matt Pokora conteste la version de l’ancien coach de l’OM

Proche de l’OM, Matt Pokora a réagi sur Instagram aux propos de Roberto De Zerbi. Le chanteur avance une autre chronologie, selon laquelle l’arrivée de l’entraîneur à Tottenham aurait été préparée avant son départ effectif de Marseille.

« Pas à nous. Il était convenu qu’il rejoigne Tottenham à l’été 26 avec le gros chèque qui l’attendait. Tudor devait juste assurer le maintien (d’où le contrat de 6 mois) et lui arriver avec ses recrues à l’été 26. Pendant 1 an il a fait des discours en faisant le dur, le gars était soi-disant homme de valeur disait-il… »

Matt Pokora reproche également à l’ancien entraîneur marseillais d’être parti sans s’exprimer publiquement. Il relie ce départ à l’opportunité financière et sportive représentée par Tottenham, tout en affirmant que le club anglais avait anticipé son arrivée et préparé un recrutement important.