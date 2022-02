OM : Rongier fébrile à l’image de son équipe…

Dans son rôle désormais habituel mais pas évident de milieu de terrain-latéral droit, il a fini le plus souvent à droite et il y a connu de grandes difficultés à bloquer son couloir. Souvent en infériorité numérique et pas toujours aidé par Saliba, il a pris l’eau presque à chaque fois. Il n’a pas été beaucoup plus juste dans ses choix de passes. Remplacé par LIROLA, dépassé sur le but troyen.