OM : Rothen comprend le pétage de plomb de Longoria?

Sur RMC, Jérôme Rothen s’est exprimé sur la perte de sang froid de Pablo Longoria. L’ancien joueur semble comprendre le président de l’OM.

L’OM s’est une nouvelle fois senti lésé par l’arbitrage. Cette fois, Pablo Longoria l’a fait comprendre par un énorme pétage de plomb qui a créé une énorme polémique en ce début de semaine. Pour Jérôme Rothen qui était sur RMC ce lundi, les arbitres ont aussi leur part de responsabilité.

Ils n’ouvrent pas, ils ne veulent pas communiquer

« Cela s’appelle un pétage de plomb, complètement. Il était dans un état second, ça se voit. Sur les images, il met des coups de pied partout. Mais j’ai envie de dire : ce qui devait arriver arriva. Les arbitres sont en autarcie, sur une île, entre eux. Et ils n’ouvrent pas, ils ne veulent pas communiquer. Ce genre de communication ne va pas leur donner envie de faire l’inverse, non, et je condamne les propos et la réaction de Pablo Longoria. Mais c’est la suite qu’il faut regarder. C’est plus qu’une sonnette d’alarme. Là, on a pris le mur », analyse Rothen sur RMC.

Christophe Dugarry détruit Pablo Longoria !

Sur RMC ce lundi, Christophe Dugarry est revenu sur les propos de Pablo Longoria concernant l’arbitrage. L’ancien joueur soulève certains points du craquage du président de l’Olympique de Marseille et estime que le costume est peut-être un peu trop grand pour lui…

« Ça fait six mois que Longoria est sur les nerfs, qu’il est en train de nous raconter que l’arbitrage n’est pas bon, que c’est un championnat de merde, que tout va mal. Il est président de l’OM! Il nous montre qu’il est en train de péter un câble et que le costume est trop grand pour lui. Tu dois garder ton sang-froid, tu n’es même pas sur le terrain. Alors je comprends, tout le monde est capable de péter un câble, tout le monde est capable de dire d’énormes bêtises. On en a tous dit, moi le premier, que j’ai regrettées. Mais il faut aussi reconnaître les choses avec beaucoup plus de gravité. Quand je l’entends dire dans ces excuses de ce (lundi) matin: ‘Il faut que l’arbitrage évolue et progresse’, mais mec c’est toi qui dois progresser! C’est toi qui dois évoluer dans ta façon d’être président, dans ta façon d’appréhender ces erreurs d’arbitrage, ces fautes humaines, d’interprétation. Plutôt que de penser que c’est l’arbitrage qui doit s’améliorer, dis que toi tu dois t’améliorer. Déjà, commence par ça’, a déclaré l’ancien joueur sur RMC.