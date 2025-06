OM : Rothen fixe les objectif en L1 et C1 pour la saison prochaine !

Sous l’impulsion de son président, de son directeur sportif Mehdi Benatia et de son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille affiche des ambitions élevées pour la saison 2025-2026. L’objectif est clair : bâtir une équipe compétitive, capable de briller en Ligue 1 comme en Ligue des champions, malgré un calendrier chargé.

Un effectif renforcé pour affronter la Ligue des champions

Le retour de la prestigieuse Ligue des champions va imposer à l’OM un rythme soutenu et des exigences accrues en termes de profondeur d’effectif. Selon Jérôme Rothen, « Le but de l’Olympique de Marseille, de son président, de Mehdi Benatia et de Roberto De Zerbi, c’est d’avoir un groupe plus étoffé et de meilleure qualité. Il faudra plus de joueurs car il y aura davantage de compétitions, notamment la Ligue des champions. L’objectif, comme l’a rappelé Benatia récemment, c’est d’atteindre au moins les 16es de finale. Il faudra être performant dans ce mini-championnat. »

Le mercato estival devrait donc permettre de recruter des joueurs capables de répondre à cette exigence, avec un équilibre entre expérience et jeunesse.

Ligue 1 : viser le podium, rêver du titre

En championnat, l’OM vise le podium, fidèle à ses ambitions historiques. Comme le souligne à nouveau Jérôme Rothen : « En Ligue 1, Marseille doit viser au moins la troisième place. Le titre reste difficile face à Paris, mais si le PSG connaît un passage à vide, l’OM doit être prêt à saisir sa chance. »

L’objectif réaliste est de rester au contact du Paris Saint-Germain, idéalement à moins de 20 points, comme lors de la saison précédente. Cette constance est essentielle pour garantir une place européenne et pour maintenir la pression en haut du classement.

Une saison décisive pour l’avenir du club

L’Olympique de Marseille entre dans une saison décisive, où chaque match sera une opportunité de prouver que le club est prêt à retrouver les sommets du football français et européen.