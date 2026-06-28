Mercato OM : Rothen lâche une bombe sur Greenwood et annonce un énorme problème pour Marseille

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Le dossier Mason Greenwood continue de faire couler beaucoup d’encre à Marseille. Alors que l’OM espère réaliser une vente majeure cet été afin de rééquilibrer ses finances, plusieurs sources évoquent depuis des semaines une valorisation comprise entre 40 et 50 millions d’euros pour l’attaquant anglais. Mais pour Jérôme Rothen, cette estimation est aujourd’hui loin de la réalité du marché.

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L’ancien international français estime que la situation financière délicate du club marseillais affaiblit considérablement sa position dans les négociations. Pire encore, la clause négociée avec Manchester United lors de l’arrivée de Greenwood pourrait empêcher l’OM de réaliser l’opération financière espérée. Selon Rothen, les clubs intéressés sont parfaitement conscients des difficultés économiques olympiennes et pourraient en profiter pour faire baisser les enchères.

« Greenwood, aujourd’hui, qu’on annonçait à 40-50M€, eh bien je pense qu’il n’y aura pas d’offre à ce prix-là. Du moins, pas de la part d’un club d’un championnat majeur en Europe. Ça reste un bon joueur Greenwood, mais les clubs qui veulent l’acheter aujourd’hui, ils se disent : “Ah Marseille, la situation, on ne va pas monter au-dessus de 25M€”. Et ce n’est pas nous qui avons négocié 40% à la revente avec Manchester United pour accueillir Greenwood. »

Une déclaration qui risque de faire réagir les supporters marseillais. Car si une offre de 25 millions d’euros venait à se concrétiser, l’OM ne récupérerait qu’une partie limitée de cette somme après le versement du pourcentage dû à Manchester United. De quoi compliquer encore davantage le chantier financier qui attend les dirigeants olympiens cet été.