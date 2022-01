OM : Rothen pense que Payet va avoir des regrets dans sa carrière…

Sur RMC, Jérôme Rothen s’est exprimé sur la possibilité de voir l’OM remporter la Coupe de France. Pour lui, le club doit avoir l’ambition de jouer cette compétition à fond.

L’Olympique de Marseille reçoit le MHSC ce samedi soir à 21h au Vélodrome. Durant cette rencontre, les Marseillais doivent gagner afin de se qualifier pour les 1/4 de finale de la Coupe de France.

Quand tu regardes le palmarès de Payet, c’est zéro. Il va finir sa carrière avec des regrets — Rothen

Mais la compétition doit-elle devenir la priorité de l’OM afin de gagner un titre? Pour Jérôme Rothen, le club doit tenter de la remporter… Il prend l’exemple sur Payet qui, malgré ses qualités, n’a pas de titre à son palmarès.

« Je pense que Marseille doit tout miser sur la Coupe de France. Tout miser sur ce week-end et ne pas mettre le championnat ou l’Europa de côté. Quand tu t’appelles l’OM, tu dois être sur toutes les compétitions. La dynamique est importante pour attaquer la dernière ligne droite. (…) Pour moi une bonne saison, c’est gagner un titre et pas seulement aller en Ligue des champions. Pour moi, c’est logique au vu de l’effectif de l’OM. Tu ne peux pas dire qu’un podium ferait une saison réussie. Quand tu finis ta carrière, tu regardes ce que tu as gagné. Dimitri Payet est un grand joueur, je ne dis pas le contraire, mais je suis désolé, quand tu regardes son palmarès, c’est zéro. Il va finir sa carrière avec des regrets » Jérôme Rothen – Source : RMC

Rongier et Desio sur la Coupe de France

« On se dit pas que ce soit pour Paris, on sait que la Coupe est un titre à jouer sans énormément de match mais si c’est difficile avec de très belles équipe. On a envie de la jouer à fond et avec certitude. » Valentin Rongier – Source : Conférence de presse (27/01/22)

« La coupe de France est très importante, de toute façon on prend tous les matches au sérieux. En Coupe on veut aller le plus loin possible et tout le monde a cette même envie. Il faut jouer à fond pour essayer de gagner cette rencontre qu’on a devant nous.On se dit pas que ce soit pour Paris, on sait que la Coupe est un titre à jouer sans énormément de match mais si c’est difficile avec de très belles équipe. On a envie de la jouer à fond et avec certitude. » Jorge Desio – Source : Conférence de presse (27/01/22)