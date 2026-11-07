Malgré la victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-1), Jérôme Rothen refuse de s’enflammer. Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien international français a reconnu les progrès de l’équipe de Bruno Genesio, tout en pointant les limites de son entraîneur et la pauvreté du jeu offensif marseillais. Selon lui, l’exploit individuel d’Amine Gouiri a largement fait la différence jeudi soir.

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L’OM reste sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues et vient de décrocher ses premiers points en Ligue Europa. Une dynamique qui vaut à Bruno Genesio de nombreux compliments, notamment ceux d’Emmanuel Petit, qui le considère comme le meilleur entraîneur français actuel.

Mais Jérôme Rothen ne partage pas cet enthousiasme. Vendredi, sur RMC, le consultant a livré une analyse beaucoup plus critique du travail de l’entraîneur olympien.

« Genesio a des qualités, mais il a aussi ses limites »

Si Rothen reconnaît une amélioration dans l’organisation marseillaise, il refuse de faire de Genesio un entraîneur de premier plan sur la seule base des derniers résultats.

« Genesio a des qualités, mais il a aussi ses limites. La preuve, depuis qu’il entraîne, il n’a jamais rien gagné, rien. Et pourtant il n’a pas entraîné que des coiffeurs, à Lyon, Rennes et Lille. À l’OM depuis le début de la saison, Marseille a plus perdu que gagné. En effet, on a maintenant l’impression qu’il a mis la main sur son équipe et qu’il dégage une équipe type plus solide. » (Jerome Rothen – RMC SPort)

Une appréciation qui tranche avec les compliments adressés au technicien après le succès européen. Rothen avait déjà critiqué les choix de Genesio lors du début de saison difficile de l’OM↗.

« Merci Gouiri d’avoir été là dans un jeu offensif assez pauvre »

L’ancien joueur du PSG estime surtout que Marseille doit encore progresser dans l’animation offensive. À ses yeux, la victoire en Allemagne repose davantage sur l’inspiration de Gouiri que sur une véritable maîtrise collective avec le ballon.

« Aller gagner à Leverkusen, c’est une performance, mais il a été sauvé par l’exploit individuel de Gouiri, qui a été la lumière du jeu offensif de l’OM. Mais mettre une équipe défensive en place, c’est ce qu’il y a de plus facile dans le football. Mettre un dispositif offensif qui crée des problèmes, c’est plus compliqué. Merci Gouiri d’avoir été là dans un jeu offensif assez pauvre de l’OM. » (Jerome Rothen – RMC SPort)

Le but exceptionnel de l’international algérien à la 77e minute a effectivement débloqué une rencontre serrée. Comme nous le détaillions dans notre analyse de la prestation de Gouiri à Leverkusen↗, l’attaquant avait également créé plusieurs situations dangereuses avant son exploit.

De son côté, Genesio avait lui-même reconnu qu’il restait encore du travail après cette victoire↗, malgré sa satisfaction concernant la maîtrise collective de son équipe.

Le déplacement à Lens dimanche constituera un nouveau test pour l’OM. L’occasion pour Genesio de confirmer la solidité retrouvée de son équipe, mais aussi de répondre aux interrogations de Rothen sur sa capacité à proposer un jeu offensif plus abouti.