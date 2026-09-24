OM : Rothen se permet de recadrer Genesio, « arrête de chouiner »

Jérôme Rothen s’est montré très sévère avec Bruno Genesio dans Rothen s’enflamme sur RMC. Le consultant estime que l’entraîneur de l’OM connaissait les risques liés au mercato et qu’il doit désormais assumer pleinement la mission qui lui a été confiée. Pour lui, le technicien doit arrêter de se plaindre et se concentrer sur le redressement sportif du club.

« Il savait qu’il y avait un risque »

Rothen reconnaît que l’été marseillais a été particulièrement compliqué, avec un effectif difficile à remodeler et aucune recrue.

Mais selon lui, Genesio connaissait déjà une partie de ces contraintes au moment de son arrivée.

« On a été surpris de voir que l’OM n’a pas réussi à transférer des joueurs et donc à recruter. Mais Genesio le savait qu’il y avait un risque. »

Le consultant estime donc que le coach ne peut plus uniquement insister sur les difficultés héritées du contexte.

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« Prends tes responsabilités, arrête de chouiner »

Le ton s’est ensuite nettement durci.

« Au bout d’un moment, prends tes responsabilités, arrête de chouiner. Tu es en mission, t’entendre pleurer en disant “je ne comprends pas, on fait les mêmes erreurs, je ne dors pas de la nuit”… ça suffit, avance ! »

Rothen considère que Genesio doit désormais assumer sa part de responsabilité et montrer qu’il est capable de faire progresser son équipe malgré les limites actuelles de l’effectif.

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« S’il veut démissionner, qu’il démissionne »

Le consultant a enfin réagi aux nombreuses interrogations autour de l’avenir du technicien.

« Si vraiment il veut démissionner, qu’il démissionne ! »

Avant de conclure :

« Si tu t’accroches à ton poste, pars comme un guerrier et sors l’OM de la merde, sinon tu t’en vas et tu prends pas ta retraite ! »

Un message très direct adressé à un entraîneur qui a pourtant assuré publiquement ne pas envisager de démissionner.

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Rothen attend donc désormais moins de discours et davantage de résultats. Pour Genesio, la trêve internationale doit justement servir à remettre l’équipe au travail avant une séquence qui pourrait déjà peser lourd sur la suite de son aventure marseillaise.