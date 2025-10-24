OM : Rothen s’emporte contre Emerson Palmieri !

L’expulsion d’Emerson Palmieri lors de la défaite de l’OM face au Sporting (2-1) en Ligue des champions continue de faire réagir. Présent dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, Jérôme Rothen n’a pas caché sa colère après l’erreur du défenseur italien, pointé du doigt comme l’un des grands responsables de la défaite marseillaise.

Selon l’ancien international français, le comportement d’Emerson est inacceptable pour un joueur de ce niveau. « Si c’est Nadir ou Vermeeren, on peut le comprendre, mais pas avec lui, avec l’expérience qu’il a. Il a joué dans de grands clubs », a lancé Rothen avant d’enchaîner : « Même si De Zerbi est le principal responsable de la défaite sur ses choix en seconde période, c’est à cause de Palmieri ! Quand tu prends un carton jaune, comment peux-tu avoir l’idée de simuler dans la surface sachant qu’il y a la VAR ? ».

Le consultant de RMC a insisté sur la gravité de cette erreur individuelle : « Il met son club en difficulté, c’est impardonnable. » Pour Rothen, un joueur aussi expérimenté – vainqueur de la Ligue des champions et de l’Euro 2021 – ne peut pas se permettre un tel manque de lucidité dans une compétition aussi exigeante.

Réduit à dix après l’expulsion de Palmieri, l’OM a perdu le contrôle du match et s’est incliné 2-1, compromettant une partie de ses ambitions européennes. « Quand on regarde le calendrier de l’OM en Ligue des champions, j’espère qu’ils ne le regretteront pas », a conclu Rothen.

Emerson, lui, a présenté ses excuses sur Instagram, reconnaissant sa faute. Mais pour Rothen, le mal est fait.