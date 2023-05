OM : Rothen voit une 2ème étoile à Marseille si un actionnaire met les moyens !

Sur RMC dans son émission Rothen s’enflamme, l’ancien joueur du PSG a avoué qu’avec des moyens plus élevés, les Marseillais pourraient s’approcher d’une deuxième Ligue des Champions.

Le 26 mai 2023 a été un jour de célébration à Marseille avec des festivités dans toute la ville mais aussi un craquage de fumigènes historique sur tout le littoral. En voyant cette fête se préparer, Jérôme Rothen s’est exprimé sur la belle ambiance et la ferveur des supporters de l’OM. D’après lui, avec une enveloppe conséquente pour recruter des joueurs de haute qualité, cette ferveur pourrait emmener les Marseillais à remporter une deuxième Ligue des Champions.

« Quand on parle d’héritage… Je pense qu’à Marseille, plus qu’ailleurs, c’est important. Si aujourd’hui, tu avais un actionnaire qui était prêt à mettre plus de moyen sur la table pour attirer des meilleurs joueurs, je reste persuadé que Marseille se rapprocherait d’une deuxième étoile, d’une deuxième Ligue des Champions, a affirmé l’ancien milieu du PSG. On est d’accord, ce n’est pas parce que tu mets de l’argent que c’est une garantie de l’avoir. C’est déjà arrivé, Robert Louis-Dreyfus a mis beaucoup d’argent, il avait mis des moyens mais il n’a jamais réussi à créer une équipe capable de rivaliser avec les meilleures équipes européennes. Mais la ferveur, et on la voit aujourd’hui, à Marseille, c’est le cas. Je suis parisien et ça me fait mal parfois de dire ça sur les Marseillais mais la réalité est là. Elle explose au grand jour avec ce qui se passe. »