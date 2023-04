OM – Rue de Tivoli : Le soutien de Payet et Longoria… Veretout, surpris par la nouvelle et attristé

Sur Prime Vidéo, Pablo Longoria a apporté son soutien aux victimes de la Rue de Tivoli suite à l’effondrement des deux immeubles. Dimitri Payet a fait de même en zone mixte tout comme Jordan Veretout qui a appris la nouvelle après la rencontre.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a affronté Lorient dans le Morbihan pour la 30e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, l’actualité de la ville a été marquée par l’effondrement de deux bâtiments suite à une fuite de gaz. Plusieurs personnes sont encore portées disparues. Pablo Longoria a apporté son soutien avant le match. Dimitri Payet et Jordan Veretout ont été interrogé à ce sujet en zone mixte après la rencontre.

A LIRE AUSSI : Lorient – OM / Tudor : « J’ai vu l’équipe que j’aime, je n’ai rien à dire aux joueurs »

« Je n’aime pas parler avant les matchs mais il y a des circonstances qui… Comme tous les Marseillais on est touché et préoccupé par cette tragédie qui a eu lieu cette nuit à Marseille. On suit toutes les informations qui tombent dans les médias. On voulait faire un message de soutien, pour toutes les familles des victimes de cette tragédie qui a eu lieu dans notre ville. C’est une pensée pour eux et aux blessés dans cette catastrophe. » Pablo Longoria – Source : Prime Vidéo (09/04/23)

🙏 Le message de soutien du président Longoria aux victimes touchées par l’effondrement d’un immeuble à Marseille la nuit dernière. #FCLOM pic.twitter.com/IUw4teoNf0 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 9, 2023

Je n’étais pas au courant ! Courage à tout le monde… — Veretout

« C’est la première chose que j’ai vue ce matin au réveil avec les alertes sur mon téléphone. On a essayé de suivre un peu ça avant l’arrivée à Lorient. Les recherches sont faites pour les disparus, j’espère que l’on retrouvera tout le monde. Le maximum possible. Evidemment que l’Olympique de Marseille, l’équipe et moi-même, on apporte tout notre soutien à ceux qui ont été touchés et ceux qui sont encore dans l’attente ce soir. » Dimitri Payet – Source : Zone Mixte, RMC Sport (09/04/23)

« Il y a deux immeubles qui se sont effondrés à Marseille? Je n’étais pas au courant ! Courage à tout le monde… C’est une triste nouvelle. On est de tout coeur avec les familles et j’espère que l’on pourra encore sauver des personnes et courage à toutes les familles. » Jordan Veretout – Source : Zone Mixte, RMC Sport (09/04/23)