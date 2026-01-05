OM : Rulli à la fois en difficulté et décisif… les notes !

L’OM s’est incliné 0-2 face au FC Nantes ce dimanche dans un stade Vélodrome peu habitué à ce genre de prestation. Malgré deux cartons rouges, les Marseillais peuvent surtout regretter leur manque d’intensité. Voici la note et l’appréciation de Geronimo Rulli lors de cette rencontre disputée à Marseille.

L’OM a bien entamé la rencontre au Vélodrome en confisquant le ballon et en se montrant rapidement dangereux, notamment sur une tête d’Aubameyang sans puissance. Nantes a pourtant été le premier à se créer des situations, avec un but refusé pour hors-jeu après intervention de la VAR, puis plusieurs alertes dans la surface marseillaise. Le tournant du match intervient à la 26e minute, lorsque Arthur Vermeeren est exclu directement pour une semelle dangereuse sur Anthony Lopes, laissant l’OM à dix. En infériorité numérique, Marseille concède l’ouverture du score à la 31e minute : après une frappe d’Abline repoussée par Rulli, Fabien Centonze suit et marque de près. Malgré ce coup dur, les Marseillais tentent de réagir avant la pause, sans parvenir à égaliser. À la mi-temps, Nantes mène 1-0 face à un OM dominateur mais déjà pénalisé par son indiscipline.

Deux carton rouge et un gros manque d’intensité et de rythme !

Au retour des vestiaires, l’OM essaie de maintenir la possession et se procure quelques frappes lointaines, mais le match bascule définitivement à l’heure de jeu. Déjà averti, Bilal Nadir est exclu à la 56e minute pour une faute en contre-attaque, laissant Marseille à neuf contre onze. Nantes gère alors le tempo, procède en contres et se montre de plus en plus dangereux, obligeant Rulli à plusieurs interventions. Entré en jeu peu après l’heure de jeu, Rémy Cabella, de retour en Ligue 1, apporte du liant au milieu nantais. À la 86e minute, Abline obtient un penalty après une faute de Pavard, transformé par Cabella pour faire le break. Réduits à neuf, les Marseillais ne parviennent pas à inverser la tendance et s’inclinent 2-0, manquant l’occasion de creuser l’écart sur le podium.

La note de Geronimo Rulli : 3.5 / 10

0-2 pour Nantes… le stade est désabusé et le parcage nantais chante ! #OMFCN pic.twitter.com/n3MUKveoHK — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 4, 2026

Son appréciation

Geronimo Rulli a livré une prestation très contrastée face à Nantes. Auteur de plusieurs arrêts décisifs et de duels gagnés qui ont longtemps maintenu l’OM dans le match, le gardien argentin a encore démontré son efficacité sur sa ligne. Mais ses nombreuses erreurs ont pesé lourd. En difficulté dans son jeu au pied et dans la lecture des trajectoires, il a multiplié les relances ratées et se rend coupable sur l’ouverture du score en déviant la frappe d’Abline dans les pieds de Centonze. Sauvé à plusieurs reprises par le VAR et son poteau, Rulli n’a jamais dégagé une grande sérénité, avant de s’incliner sur penalty en fin de rencontre.

