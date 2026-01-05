OM : Rulli à la fois en difficulté et décisif… les notes !

L’OM s’est incliné 0-2 face au FC Nantes ce dimanche dans un stade Vélodrome peu habitué à ce genre de prestation. Malgré deux cartons rouges, les Marseillais peuvent surtout regretter leur manque d’intensité. Voici la note et l’appréciation de Geronimo Rulli lors de cette rencontre disputée à Marseille.
L’OM a bien entamé la rencontre au Vélodrome en confisquant le ballon et en se montrant rapidement dangereux, notamment sur une tête d’Aubameyang sans puissance. Nantes a pourtant été le premier à se créer des situations, avec un but refusé pour hors-jeu après intervention de la VAR, puis plusieurs alertes dans la surface marseillaise. Le tournant du match intervient à la 26e minute, lorsque Arthur Vermeeren est exclu directement pour une semelle dangereuse sur Anthony Lopes, laissant l’OM à dix. En infériorité numérique, Marseille concède l’ouverture du score à la 31e minute : après une frappe d’Abline repoussée par Rulli, Fabien Centonze suit et marque de près. Malgré ce coup dur, les Marseillais tentent de réagir avant la pause, sans parvenir à égaliser. À la mi-temps, Nantes mène 1-0 face à un OM dominateur mais déjà pénalisé par son indiscipline.
Deux carton rouge et un gros manque d’intensité et de rythme !
Au retour des vestiaires, l’OM essaie de maintenir la possession et se procure quelques frappes lointaines, mais le match bascule définitivement à l’heure de jeu. Déjà averti, Bilal Nadir est exclu à la 56e minute pour une faute en contre-attaque, laissant Marseille à neuf contre onze. Nantes gère alors le tempo, procède en contres et se montre de plus en plus dangereux, obligeant Rulli à plusieurs interventions. Entré en jeu peu après l’heure de jeu, Rémy Cabella, de retour en Ligue 1, apporte du liant au milieu nantais. À la 86e minute, Abline obtient un penalty après une faute de Pavard, transformé par Cabella pour faire le break. Réduits à neuf, les Marseillais ne parviennent pas à inverser la tendance et s’inclinent 2-0, manquant l’occasion de creuser l’écart sur le podium.
A lire : Mercato OM : Marseille vise ce jeune ailier argentin ?
La note de Geronimo Rulli : 3.5 / 10
0-2 pour Nantes… le stade est désabusé et le parcage nantais chante ! #OMFCN pic.twitter.com/n3MUKveoHK
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 4, 2026
Son appréciation
Geronimo Rulli a livré une prestation très contrastée face à Nantes. Auteur de plusieurs arrêts décisifs et de duels gagnés qui ont longtemps maintenu l’OM dans le match, le gardien argentin a encore démontré son efficacité sur sa ligne.
Mais ses nombreuses erreurs ont pesé lourd. En difficulté dans son jeu au pied et dans la lecture des trajectoires, il a multiplié les relances ratées et se rend coupable sur l’ouverture du score en déviant la frappe d’Abline dans les pieds de Centonze. Sauvé à plusieurs reprises par le VAR et son poteau, Rulli n’a jamais dégagé une grande sérénité, avant de s’incliner sur penalty en fin de rencontre.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|3/10
|
Comme toujours, il a réussi beaucoup de parades, a gagné des duels, mais la liste de ses erreurs est aussi très longue. Ses relances ratées ont régulièrement offert des occasions au FCN, et il a dévié la frappe d’Abline dans les pieds de Centonze (0-1, 31e). Sauvé par le VAR après un renvoi raté du poing (8e), et par le poteau (22e).
|Note de La Provence
|3/10
|
Malgré trois (très) beaux arrêts à son actif (30, 37, 74), dont un qui a profité à Centonze avec la complicité de sa défense, Rulli, sauvé par l’intervention de la VAR (8), a encore affiché d’inquiétantes limites dans la lecture des trajectoires (8, 22) et dans son jeu au pied. Battu sur penalty (88).
|Note de Maxifoot
|4/10
|Le gardien de l’Olympique de Marseille n’a pas dégagé une grande sérénité ce dimanche. Auteur d’une énorme erreur, l’Argentin a été proche de provoquer le but contre son camp d’Egan-Riley, mais la VAR a signalé un hors-jeu d’El-Arabi. Tout de même marqué par cette action, il a éprouvé des difficultés dans ses relances et a ensuite eu chaud sur une frappe de Tabibou qui a terminé sur son poteau. Présent sur une frappe d’Abline, il a été battu dans la foulée par Centonze, qui a bien suivi. L’Olympien s’est tout de même signalé en repoussant un tir de Tabibou puis en remportant deux duels devant Leroux puis Cabella. Il s’est cependant incliné en fin de partie sur un penalty de Cabella.