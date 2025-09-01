OM : Rulli ne mâche pas ses mots !

Battu 1-0 par l’Olympique Lyonnais, en infériorité numérique pendant une bonne partie du match, l’Olympique de Marseille a raté une belle occasion de se relancer. Gerónimo Rulli, le gardien marseillais, n’a pas caché sa frustration à l’issue de la rencontre, estimant que son équipe avait manqué de caractère et de lucidité dans un rendez-vous crucial.

Le portier argentin a reconnu que l’OM n’avait pas su profiter de ses opportunités ni de la configuration favorable du match. « Quand on joue à 10 contre 11, on joue plus bas. On voulait faire un autre match mais ça n’a pas été possible ce soir », a regretté Rulli au micro des journalistes. Pour lui, les Marseillais ont trop subi et n’ont jamais vraiment imposé leur rythme, laissant Lyon prendre confiance malgré l’infériorité numérique. Ce scénario, selon lui, illustre un manque d’efficacité et de maturité qu’il faudra corriger rapidement.

Rulli : « On voulait faire un autre match »

Rulli a également pointé du doigt le déficit d’adaptation de son équipe face à un adversaire combatif. « On pouvait faire mieux, on a travaillé cette semaine mais sur le terrain on doit être plus rapide pour comprendre le match », a-t-il expliqué. L’OM, pourtant préparé tactiquement pour gérer différentes situations, n’a pas trouvé les solutions pour faire sauter le bloc lyonnais. L’Argentin regrette notamment le manque d’explosivité et de prise d’initiative dans les 30 derniers mètres, où l’OM s’est souvent montré stérile. Pour lui, la réaction a été trop timide, surtout après l’expulsion lyonnaise.

« C’est sur le terrain que ça compte »

Enfin, le gardien argentin a tenu à rappeler que les efforts à l’entraînement ne suffisent pas si l’application n’est pas au rendez-vous. « Sur le terrain, ça ne dépend que de nous, on peut faire tout pendant la semaine mais c’est sur le terrain que ça compte », a-t-il lâché, visiblement frustré par le manque d’efficacité collective. Dans un match qui pouvait symboliser un tournant pour l’OM, cette contre-performance laisse un goût amer. Rulli appelle désormais ses coéquipiers à hausser leur niveau d’engagement et de concentration pour éviter que ce genre d’occasion manquée ne se reproduise.

A lire aussi: Mercato OM : Les premières images de Nayef Aguerd à Marseille !