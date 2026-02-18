OM : Samir Nasri assure que ce n’était “pas calculé” par Medhi Benatia !

Consultant sur Canal+, Samir Nasri a livré une lecture très critique de la situation interne de l’Olympique de Marseille. L’ancien international français évoque notamment l’état d’esprit de son ami Medhi Benatia. Selon lui, le dirigeant marseillais n’était pas dans une posture stratégique mais dans une réelle lassitude.

Une analyse sévère du fonctionnement de l’OM

Sur Canal+, Samir Nasri n’a pas masqué son incompréhension face à la période agitée traversée par l’OM. L’ancien joueur formé à Marseille a dressé un constat sans détour : “Il n’y a plus d’entraîneur, le directeur sportif présente sa démission puis non, finalement, le directeur sportif reste mais c’est le président qui perd un petit peu de son influence”, énumère-t-il. “Franchement, je ne sais plus où j’en suis. Mais ce communiqué, pour moi, il ne sert à rien. Les décisions sportives, c’était déjà Medhi (Benatia) qui les prenait, justement. Pablo Longoria s’est servi de Benatia comme paratonnerre à un moment donné, justement pour prendre un petit peu de recul.”

Des propos qui s’inscrivent dans un contexte de forte tension autour de l’Olympique de Marseille, régulièrement exposé médiatiquement ces dernières semaines.

Benatia, une fatigue plus qu’une stratégie

Samir Nasri a également tenu à clarifier la séquence autour de Medhi Benatia. Selon lui, la démission évoquée n’avait rien d’un calcul interne : “Ce n’était pas calculé, je l’ai eu au téléphone dimanche. C’était un ouf de soulagement parce qu’il va enfin respirer et qu’il était affecté par tout ce qui se passait autour du club. “

Ces déclarations alimentent un peu plus le débat sur la stabilité institutionnelle de l’OM, alors que le club cherche à maintenir le cap sur ses objectifs sportifs en Ligue 1.