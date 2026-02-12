OM : Samir Nasri ne mâche pas ses mots et affiche sa déception !

Suite à l’annonce du départ de Roberto De Zerbi de l’Olympique de Marseille, l’ancien milieu et consultant Samir Nasri a formulé ce mercredi des critiques claires envers l’ex-entraîneur italien au micro de Canal+, estimant que sa gestion avait nui au projet marseillais.

Nasri : « Un projet remis en question »

Dans l’émission diffusée peu après l’officialisation du départ de Roberto De Zerbi, Nasri a jugé que le licenciement fragilise le plan sportif engagé par l’OM : pour lui, l’idée d’un projet sur trois saisons, construit autour de l’entraîneur italien et d’un recrutement pensé pour ce projet, est désormais compromise avec l’arrivée d’un nouveau coach qui pourrait avoir une vision différente.

L’ancien international français a expliqué que ce changement risque d’entraîner un nouveau cycle, avec potentiellement « dix autres joueurs » à intégrer si la philosophie de jeu n’est pas partagée par le successeur de De Zerbi.

Critique de la gestion humaine de De Zerbi

Selon Nasri, l’élément qui l’a particulièrement dérangé est l’attitude de l’entraîneur face aux défaites : il a estimé que De Zerbi n’avait pas pris « la hauteur qu’il devait avoir », le comparant à « un supporter qui entraînait l’équipe », en référence à sa sensibilité excessive aux résultats négatifs.

“C’était comme si c’était un supporter qui entraînait l’équipe… Je trouve ça bizarre et dommage, cette forme d’abandon de sa part” 🗣️ La réaction de Samir Nasri suite au départ de Roberto De Zerbi de Marseille 😮 pic.twitter.com/MaowdDAy6n — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 11, 2026

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a aussi pointé l’incertitude qui règne autour du club après ce nouvel épisode de crise sportive, évoquant des interrogations sur les choix à venir au sein du club phocéen. Ce discours intervient dans un contexte difficile pour l’OM, confronté à des résultats en deçà des objectifs initiaux et à un changement stratégique majeur à un moment clé de la saison de Ligue 1.

Roberto De Zerbi avait été nommé entraîneur de l’OM en juin 2025 avec un contrat sur trois ans, avant que son départ ne soit officialisé dans la nuit du 11 au 12 février 2026.