OM : Sampaoli confirme deux absents en plus de Kamara

L’OM se déplace à Nice ce samedi pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli était donc en conférence de presse ce jeudi afin d’évoquer ce match. Le coach argentin a fait le point sur son groupe.

Boubacar Kamara est suspendu pour ce match suite à l’accumulation de 3 cartons jaunes. Jorge Sampaoli a évoqué les cas de Jordan Amavi et Valentin Rongier, blessés depuis plusieurs semaines. Les deux joueurs seront encore forfaits.

ROngier et Amavi forfaits face à Nice

« Kamara, ce sera difficile de le remplacer (face à Nice). Sa régularité, la confiance qu’il a à ce poste. Dans l’effectif, nous n’avons pas vraiment de joueur qui a le profil de Kamara pour le remplacer. On ne sait pas si on met un joueur pour remplacer Kamara ou deux récupérateurs au milieu. Kamara est suspendu, Rongier et Amavi sont encore blessés. Sinon tout le monde est disponible ! » Jorge Samapoli – source : Conférence de presse (18/03/2021)

