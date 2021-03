Un joueur raconte la méthode Sampaoli mise en place à l’OM

Jorge Sampaoli a réussi à insuffler de l’envie à l’effectif olympien. Interrogé par la Provence, Pol Lirola a donné son avis sur la méthode mise en place par le coach argentin…

Selon le latéral droit, Jorge Sampaoli n’a pas révolutionné les règles de bases, mais il demande plus d’intensité lors des séances d’entrainements. Le technicien argentin est aussi un adepte de la répétition des geste et de l’utilisation de la vidéo…

« Il sait se faire comprendre, et en plus il y a un traducteur. Son staff participe beaucoup aux entraînements aussi. On avait besoin de son exigence et de beaucoup travailler. Les changements ? Rien concernant les règles d’équipe ou les horaires, il n’y a pas eu de révolution, mais sur le terrain les entraînements sont beaucoup plus intenses. D’abord une séance vidéo, puis l’entraînement, qui n’est jamais très long mais toujours très intense. On fait beaucoup d’exercices de possession de balle, de position, du jeu dans les petits espaces, des oppositions aussi. On répète beaucoup pour que cela devienne machinal ». Pol Lirola – source ; La Provence (17/03/2021)