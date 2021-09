OM : Sampaoli confirme deux retours, un absent important et une incertitude face à Lens

Jorge Sampaoli était en conférence de presse au centre RLD ce vendredi avant la reception du RC Lens. Le coach a donné des nouvelles de son effectif. Bonne nouvelle, Payet est opérationnel alors qu’Arek Milik s’est entrainé de manière partielle et sera absent du groupe, incertitude concernant Boubacar Kamara, qui ne s’est pas entrainé lui qui était sorti sur blessure face à Angers. Alvaro sera disponible après deux matches de suspension.

Payet opérationnel, Kamara incertain et Milik forfait face à Lens

« L’important c’est que les joueurs soient prêts. La rotation c’est normal pour éviter les blessures. Lors de nos deux matchs nuls c’est de notre faute, on a pas véritablement été mis en danger. Payet s’est entrainé normalement, Milik de manière intermédiaire. Kamara a quant à lui manqué l’entrainement. On verra s’il est prêt pour le match contre Lens. Milik ne sera pas dans le groupe pour le match contre Lens. Milik se sent bien, mais il n’a pas l’autorisation médicale » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (24/09/2021)

Voici la réaction de Boubacar Kamara au micro de Prime Video au terme du match nul concédé par l’OM face à Angers (0-0) à l’occasion de la septième journée de Ligue 1.

« J’ai ressenti une douleur, à peu prêt similaire à celle de l’année dernière en un peu moins forte. On verra demain avec le club ce qu’il en est. (…) Oui c’est un coup d’arrêt car on était sur une bonne lancée. On a quand même eu deux belles occasion, à nous de nous re-concentrer pour dimanche avec un match important au vélodrome » Boubacar Kamara : Source Prime Vidéo (22/09/2021)