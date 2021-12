OM : Sampaoli donne quelques indices sur la composition face au Lokomotiv?

Cela fait quelques jours que plusieurs médias affirment que Jorge Sampaoli ne fera pas jouer ses titulaires face au Lokomotiv Moscou ce jeudi. Le coach argentin a répondu à cela en conférence de presse.

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille était en conférence de presse avant la rencontre face au Lokomotiv Moscou en Europa League. Alvaro Gonzalez a été questionné sur son avenir et sur la concurrence au poste de défenseur.

Jorge Sampaoli a en revanche répondu aux questions concernant cette dernière rencontre d’Europa League qui pourrait permettre aux Marseillais d’être reversé en Conférence League, la nouvelle compétition européenne de l’UEFA.

Depuis plusieurs jours, plusieurs médias affirment que Jorge Sampaoli pourrait faire tourner son effectif pour ce match… Luis Henrique, Jordan Amavi ou encore Balerdi serait en passe d’avoir une place dans le onze pour ce dernier match d’Europa League.

Jorge Sampaoli a été questionné à ce sujet en conférence de presse. Les journalistes lui ont notamment demandé s’il souhaitait utiliser ce match comme un « laboratoire » et pouvoir faire des tests dans son onze et son dispositif. Le coach argentin n’a pas vraiment apprécié la tournure de phrase et a affirmé que c’était un match décisif qu’il prenait très au sérieux.

» Je ne suis pas très chaud pour utiliser ce match comme un laboratoire. L’OM et ses supporters ont besoin de titres. La Coupe de France va elle aussi arriver et c’est important pour nous. On est sur ce chemin, celui de rendre l’amour des supporters. On joue pour le public, pour le peuple. Il faut s’habituer à gagner. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (08/12/21)