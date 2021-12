Mercato OM : Alvaro est cash concernant son avenir à Marseille !

Il y a près d’une semaine, RMC Sport annonçait qu’Alvaro Gonzalez se questionnait sur son avenir à l’Olympique de Marseille. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’Espagnol n’a pas caché son envie de pousser pour montrer qu’il est toujours là !

Sorti du onze de Jorge Sampaoli dès le début de la saison, Alvaro Gonzalez réussit tout de même à gratter quelques minutes. Profitant des mauvaises prestations de Leonardo Balerdi, il semble avoir pris la place de l’Argentin dans la hiérarchie des défenseurs centraux.

Le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile — Alvaro

La semaine dernière, il a été titularisé face à Nantes puis face à Brest… Il n’a pas démérité et semble prendre de plus en plus d’ampleur dans l’effectif marseillais alors qu’il ne partait pas gagnant avec son profil bien différent de ce que recherche le coach argentin.

En conférence de presse, il a été questionné au sujet de son avenir. RMC Sport affirmait il y a près d’une semaine que l’Espagnol se questionnait sur son futur et s’il ne serait pas mieux pour sa carrière de quitter le club. Devant les journalistes, il a affirmé que ce n’était pas une situation facile mais qu’il compte bien continuer de travailler pour gagner sa place. =

« Quand tu ne joues pas, ce n’est pas drôle. Mais le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile. Quand on m’a donné l’opportunité de jouer, je pense que j’ai bien joué » Alvaro Gonzalez – Source : Conférence de presse (08/12/21)

Alvaro a une situation personnelle qui ne lui convient pas, qui fait qu’il se pose des questions — Germain

D’après les informations du journaliste Florent Germain de RMC, Alvaro voyait son futur à Marseille en pointillé à cause de son faible temps de jeu…

« Alvaro Gonzalez ? Il a l’esprit club. Lui, il a ça au fond de lui. Mais ça n’empêche pas qu’il a une situation personnelle qui ne lui convient pas, qui fait qu’il se pose des questions » Florent Germain – Source : After Marseille (29/11/21)