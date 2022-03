OM : Sampaoli et Kolasinac l’ont mauvaise contre l’absence des supporters à Bâle !

En conférence de presse, Jorge Sampaoli et Sead Kolasinac n’ont pas caché leur déception face à l’absence des supporters.

L’Olympique de Marseille se déplace en Suisse, à Bâle pour affronter le FC Bâle pour le compte des huitièmes de finale d’Europa Conference League retour.

Je trouve ça terriblement injuste, c’est même arbitraire et discriminatoire — Sampaoli

Ce mercredi en fin de journée, le coach argentin a pu s’exprimer devant les journalistes. En conférence de presse, Jorge Sampaoli et Sead Kolasinac n’ont pas caché leur déception face à l’absence des supporters.

A LIRE AUSSI : OM : Pour Di Meco, « même les Sampaolistes ne comprenaient pas tout »

« Ce n’est pas égalitaire. Eux ont joué chez nous avec leurs supporters et nous on ne peut pas avoir les nôtres ici en Suisse. Je trouve ça terriblement injuste, c’est même arbitraire et discriminatoire. Tout le groupe de joueurs et tout le staff, alors qu’on dispute cette coupe d’Europe avec ambition, on regrette de ne pas pouvoir compter sur eux » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (16/03/22)

« Pour moi, c’est vraiment honteux. Nos supporters sont très importants pour nous et pour le club. C’est honteux, mais c’est comme ça. Demain, on voudra gagner le match pour eux »Sead Kolasinac– Source : Conférence de presse (16/03/22)