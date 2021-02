OM : Sampaoli, le « vrai » disciple de Bielsa?

Selon La Provence, Jorge Sampaoli et l’Olympique de Marseille sont parvenus à un accord total. Pour le journaliste Fabrice Lamperti, c’est lui le vrai disciple de Marcelo Bielsa.

Avec le départ d’André Villas-Boas, l‘Olympique de Marseille a été à la recherche d’un nouveau coach. Pablo Longoria s’est mis d’accord avec Jorge Sampaoli selon La Provence.

Des gens du football argentin trouvent que c’est lui qui lui ressemble le plus — LAMPERTI

Le journal local a d’ailleurs fait une émission ce mercredi pour évoquer l’arrivée du coach argentin. Le journaliste Fabrice Lamperti l’a affirmé, bien que plusieurs entraîneurs se disent disciple de Marcelo Bielsa, Sampaoli est celui qui s’en rapproche le plus.

« C’est plus un disciple de Marcelo Bielsa. Il y a beaucoup d’entraîneurs en Argentine qui se revendiquent de l’école ‘Bielsiste’. Des gens du football argentin trouvent que c’est lui qui lui ressemble le plus, a estimé le journaliste sur le plateau de La Provence. Il a une approche similaire à celle de Bielsa. Il ne s’en cache pas, quand il faisait des footings à la recherche d’une identité de jeu, il écoutait les conférences de presse de Marcelo Bielsa. Ils viennent du même coin en Argentine et supportent le même club. Il y a une vraie filiation. Ils sont assez proches en âge. Ils se ressemblent, mais Sampaoli est plus proche de ses joueurs alors que Bielsa aimait mettre une barrière. Venir à Marseille, c’est une prise de risque se sa part. » Fabrice Lamperti – Source : La Provence