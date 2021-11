OM : Sampaoli ne veut pas que le match reprenne à Lyon !

Le match est interrompu entre l’Olympique de Marseille et Lyon ce dimanche soir. Selon les informations de Fabrice Lamperti, Jorge Sampaoli ne souhaite pas reprendre la rencontre.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est déplacé à Lyon pour le match de clôture de la 14e journée de Ligue 1. La rencontre est interrompue depuis plusieurs dizaines de minutes après une bouteille pleine jetée sur la tête de Dimitri Payet.

Les joueurs ont été envoyés dans les vestiaires par monsieur l’arbitre. Selon les informations de Fabrice Lamperti, journaliste pour La Provence, le coach de l’OM Jorge Sampaoli ne souhaite pas reprenne le match ! Le préfet du Rhône militerait pour que la rencontre se joue !

A LIRE AUSSI : Lyon – OM : Le match est interrompu après un jet de projectile sur Dimitri Payet

« Jorge Sampaoli ne voudrait pas reprendre le match non plus. Mais le préfet du Rhône militerait pour que ça reprenne… » Fabrice Lamperti – Source : Twitter (21/11/21)

Jorge Sampaoli ne voudrait pas reprendre le match non plus. Mais le préfet du Rhône militerait pour que ça reprenne… #OM #OLOM #jouelàcommeàNice — Fabrice Lamperti (@gouffa83) November 21, 2021

Une pénalité de trois ou six points. Je pense qu’il faut avoir le courage de le faire — Aulas

Pour rappel, le président lyonnais Jean-Michel Aulas s’était exprimé sur les incidents intervenus entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille.

« Vincent Labrune (le président de la LFP, ndlr) a très bien fait de demander aux pouvoirs public d’intervenir. Il y a parfois des dérapages qui relèvent plus des pouvoirs publics que du football. Les amendes, les clubs sont en capacité de les payer. Les interdictions de tribunes sont pénalisantes pour ceux qui n’y sont pour rien. Le retrait de points est la seule solution pour freiner les ardeurs intempestives des joueurs, des entraîneurs ou des supporters. Une pénalité de trois ou six points. Je pense qu’il faut avoir le courage de le faire. Comme il y a une nouvelle Ligue, c’est le moment de le montrer. On vient de passer deux années sans supporters, c’est fondamental pour l’équilibre économique et pour l’image du football qu’on n’ait pas ces dérapages. Et pour ça, il faut pénaliser le club, même si Lyon pourrait l’être car on n’a pas été exempts de tout reproche par le passé. » Jean-Michel Aulas – Source : Conférence de presse (25/08/21)