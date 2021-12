OM : Sampaoli prévient Bamba Dieng !

L’OM ira affronter Strasbourg ce samedi. Avant ce déplacement, Jorge Sampaoli a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse ce vendredi. Le coach argentin a évoqué le cas de Bamba Dieng, il souligne son énorme potentiel mais le prévient…

En effet, Sampaoli peut compter sur tout son effectif, Bamba Dieng a fait son retour sur le terrain jeudi. Le coach a souligner les énormes qualités de l’attaquant sénégalais mais a aussi tenu à le prévenir de l’exigence du haut niveau alors que ce dernier vient de signer une revalorisation de contrat…

Bamba Dieng a un potentiel incroyable… mais il doit continuer à progresser — Sampaoli

« Bamba Dieng a un potentiel incroyable. Ce type de potentiel, je l’ai vu chez d’autres joueurs, certains sont devenus très bons, d’autres sont tombés dans l’oubli. Avec le football d’aujourd’hui et cette société de rendement, il faut être performant et bien dans sa tête. Il est important qu’il comprenne sa situation, qu’on va tout le temps lui demander des performances. Il doit continuer à faire des pas en avant, à ne pas rester statique dans sa progression ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/12/2021)

#Sampaoli : « Pour nous, Bamba Dieng a un potentiel incroyable avec ses qualités. J’en ai vu avec autant de potentiel qui ont fait une grande carrière et d’autres non. Il faut qu’il comprenne que le football demande toujours des performances » #RCSAOM #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 10, 2021

#Sampaoli : « Le potentiel que Bamba a montré est la raison de sa prolongation. Ça va l’obliger de progresser encore et ne pas stagner dans son niveau » #RCSAOM #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 10, 2021

Robert Nazaretian était notre invité hier dans l’émission Débat Foot Marseille . Le vice président de l’Association OM, a notamment évoqué les qualités du jeune attaquant de l’Olympique de Marseille Bamba Dieng qu’il compare à un certain Djibril Cissé.

A LIRE AUSSI : OM : Bamba Dieng, validé par un vainqueur de la Ligue des Champions !

« Il flambe avec les pros, tous le monde l’aime, et en plus c’est un garçon adorable. Il a des capacités physique exceptionnelles. Et ça a été vérifié ! Sa détente, sa frappe de balle, on a fait des test, c’est vraiment impressionnant ! C’est un peu un Djibril Cissé, il a le même jeu que lui » Robert Nazaretian – Source Football Club de Marseille